Keşan Belediyesi yaklaşık 500 Bin TL tasarruf edecek

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Bu konuda 4 Ocak 2022 Salı günü bir basın toplantısı düzenlenerek kamuoyuna bu konuda bilgilendirmeler yapıldı.

Saat 14.00'te başlayan toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Tahir Özçınar ve Ali Ünal ile tabelaları üreten belediye personeli katıldı.

Basın toplantısında konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu çalışmaların tasarrufa dönüştüğünü belirterek, yapılan işle ilgili bilgiler verdi.

Helvacıoğlu'nun konuşması şöyle;

Kıymetli hemşehrilerim; üreten, ürettikçe kazanan vebu kazancı hizmete dönüştüren

bir anlayış ile bugün yine karşınızdayız. Sizler tarafından en çok takdir edildiğimiz konu tasarruf ve mali disiplin. Yeni yönetim anlayışı ile mali disiplin ve tasarruf anlamında Türkiye'ye örnek çalışmalarüreten bir belediyeniz olduğunu ifade etmek isterim. Bugün sizlere yeni bir üretim vemali tasarruf uygulamamızile ilgili bilgi vermek istedik. Keşan Belediyesi olarak, cadde ve sokak tabelalarımızı kendi imkânlarımız ile üretmeye başlıyoruz. Keşan ve mücavir alanlarımızda yaklaşık 1500 kadar cadde ve sokağımız var. Her anlamda yenilenen Keşan'ımızın cadde ve sokak tabelalarını da yenilemek ve modern bir görünüme kavuşturmak istedik. Fakat bunu soruşturduğumuzda oldukça yüksek meblağlar ile karşılaştık. Dedik ki; "biz bu konuda da tasarrufu nasıl sağlarız. Bunu nasıl kendimiz üretiriz." ve bu gördüğünüz makinayı belediyemize kazandırdık. İlgili personelimizi kullanım konusunda yetiştirdik. Bu gördüğünüz tabelayıdışarıda yaptırsak tanesi yaklaşık 180 TL civarı. Biz bu sokak tabelasını kendi imkânlarımız ile 45 TL'ye mal ediyoruz. Yani 4'te 1 fiyatına yine Keşan vemücavir alanlarımızdayaklaşık 17 bin kadar kapı tabelası mevcut bu makina ile;birim fiyatı 12 TL'yi geçen kapı tabelalarımızı dakendi imkanlarımız ile 6,5 TL'ye mal ediyoruz. Dikkatinizi çekmek istiyorum;bu iki ürünü kendi imkalarımız ile ürettiğimizde toplam 480 bin TL tasarruf etmiş oluyoruz. Dış hizmet alımı ile yapsak 720 bin TL ödeyecektik. Kendimiz üretince 240 bin TL'ye düşüyor.Biz üreten, ürettikçe de kazanan belediyecilik anlayışını sizler için sürdürüyoruz. Keşan ve Keşan Belediyesi mali disiplin ve tasarruflar ile büyüyor. Çünkü çalışınca oluyor,inanınca oluyor. cadde ve sokaklarımızda yenileyeceğimiz tabelalarımızda kare kod uygulamasını dahayata geçiriyoruz. Tabelaların üzerindegördüğünüz karekodu,akıllı telefonunuz ile okuttuğunuzda, şehir rehberine erişiyor ve o cadde veya sokak hakkındatüm bilglere ulaşabiliyorsunuz. Bu uygulamamız Türkiye'de bir ilk. Bize tabelalarla ilgili sipariş de gelmeye başladı. Ben bu uygulamalarda emeği geçen, yoğun mesai harcayan kıymetli personelime de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Keşan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum"

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