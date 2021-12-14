Keşan Belediyesi Sanat Merkezi ocak ayında hizmete başlayacak

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi ile Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Sanat Merkezi'nin hizmete başlayacağını belirtti.

Kütüphaneler Genel Müdürlüğünün yüzde 50 hibesi ile hazırlanan merkezde her yaş grubuna uygun eğitimlerin verileceğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Ocak ayından itibaren kurslarımıza başlıyoruz. 50'ye yakın kurs, binlerce genç ve vatandaşımıza eğitimler ve kurslar düzenleyeceğiz. 3 yaşından başlayarak her yaştan vatandaşımızı kurs ve eğitimlerimize davet ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile kültür sanat merkezimizde açacağımız mesleki, teknik kurslarımız ve eğitimlerimizle ilgili işbirliği protokolü imzaladık. Müdürlüğümüzle öğrencilerimiz ve hemşehrilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağız.

Kurumsal işbirlikleriyle şehrimizin ve vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin hayat yolunda mutlu ve başarılı bireyler olmalarını istiyoruz. Gençlerimiz için daha verimli zaman geçirecek alanlar kazandırıyoruz."

Milli Eğitim Müdürü Saz ise kurs ve eğitimlere önem verdiklerini belirterek, "Müzik, spor ve sahne sanatlarına kadar kurslarımız açılacak. Yine kültür, sanat ve kütüphane ile ilgili bir çalışmamız olacak. İş birliği içinde çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kurslara, Keşan Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.