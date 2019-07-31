Keriman Halis Ece'nin dünya güzeli seçilmesinin 87. yıl dönümü! Keriman Halis Ece kimdir?

Keriman Halis, 1932 yılında Belçika''da düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçildi ve Kâinat Güzeli, Zarafet Güzeli unvanları ile anılmaya başladı. Keriman Halis''e, Atatürk tarafından da ''Ece'' soyadı verildi. Keriman Halis Ece nereli?

KERİMAN HALİS ECE KİMDİR?

İlk Tük dünya güzeli Ece, 16 Şubat 1913 tarihinde İstanbul ''da dünyaya geldi.Türk piyanist ve model Halis, zamanın meşhur tüccarlarından ve Hızır adı verilen yangın söndürme aletlerinin mümessili Tevfik Halis Bey ve Ferhunde Hanım''ın altı çocuğundan biridir.

GÜZELLİK YARIŞMASINA BABASI KAYDETTİRDİ

Halis Ece, 31 Temmuz 1932''de Belçika''nın Spa kentinde yapılan ve yirmi sekiz ülkenin delegelerinin katıldığı, dönemin en prestijli yarışması, Dünya Güzellik Yarışmasında birinci olarak "Dünya Güzellik Kraliçesi" seçildi. Yarışmalara babası tarafından kaydolan Keriman Halis, Tahsilini Feyziati (sonraki adı Boğaziçi) Lisesi''nde tamamladı. Amcası, ünlü operet bestecilerinden Muhlis Sabahaddin Ezgi ve halası ise ünlü kadın bestekâr Neveser Kökdeş''tir. Galatasaray Spor Kulübü''nün idarecilerinden Turgan Ece ise kardeşidir.

HASİP TAMER BEY İLE EVLENDİ

Yeğenleri arasında ünlü isimler bulunan model, ilk evliliğini Dr. Orhan Sanus ile yaptı. Bu evliliğinden ilk oğlu Sezai Biltin Sanus, daha sonra da kızı Ece Sanus dünyaya geldi. İkinci evliğini ise ünlü tüccarlardan Hasip Tamer Bey''le yaptı ve Cenk Tamer adında bir erkek çocuğu oldu. Keriman Halis çok iyi piyano çalabiliyordu. Yanı sıra oldukça iyi yemek yapan ve dikiş diken Ece, Fransızcayı anadili gibi bilirdi. Hem Çerkez Adige hem de Çerkez Ubıh kanı taşıyan Kafkas kökenli Ece, baba tarafından, Bıjnav (Bıjnou olarak da bilinen) sülalesine mensuptur. Meşhur Ece Ajandası da, adını Keriman Halis''in soyadından alır. Şirketin hayatını kaybeden sahibi Murtaza Sadık Kağıtçı, ''Ece'' soyadının verilişinden etkilenerek şirkete bu adı vermiştir.

Türkiye''nin ilk dünya güzeli, Keriman Halis Ece Tamer 99 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle, 28 Ocak 2012 tarihinde İstanbul''da kızının evinde vefat etti.

ATATÜRK TARAFINDAN ''ECE'' SOYADI VERİLDİ

Atatürk, bu yarışma sonrasında yaptığı açıklamada:

"Türk ırkının necip (soylu) güzelliğinin daima mahfuz olduğunu (korunduğunu) gösteren dünya hakemlerinin bu Türk çocuğu üzerindeki hükümlerinden memnunuz. Fakat Keriman Ece, hepimiz işittiğimiz gibi söylemiştir ki, o, bütün Türk kızlarının en güzeli olduğu iddiasında değildir. Bu güzel Türk kızımız, ırkının kendi mevcudiyetinde tabii olarak tecelli ettirdiği güzelliğini dünyaya, dünya hakemlerinin tasdikiyle tanıttırmış olmakla elbette kendini memnun ve bahtiyar addetmekte haklıdır. Türk milleti, bu güzel çocuğunu şüphesiz samimiyetle tebrik eder. Cumhuriyet gazetesi bu meselede Türk ırkının diğer dünya milletleri içinde mümtaz (seçkin) olan asil güzelliğini göstermek teşebbüsünü takip etmiş ve bunu dünya nazarında muvaffakiyetle (başarıyla) intaç eylemiştir (sonuçlandırmıştır). Ondan dolayı bittabi bu vesile ile de takdir ve tebriklerimize hak kazanmıştır. Arzusunu da ilave edeyim ki, Türk ırkının dünyanın en güzel ırkı olduğunu tarihi olarak bildiğim için, Türk kızlarından birinin Dünya Güzeli intihap edilmiş (seçilmiş) olmasını çok tabii buldum. Fakat Türk gençlerine bu münasebetle şunu da tahattür ettirmeyi (hatırlatmayı) lüzumlu görürüm: Münferit olduğumuz (iftihar ettiğimiz) tabii güzelliğinizi fenni tarzda muhafaza etmesini biliniz ve bu yolda uyanık bir tekamülün (olgunlaşmanın) mütemadi tahakkukunu (gerçekleşmesini/ yerine gelmesini) ihmal etmeyiniz. Bununla beraber asıl uğraşmaya mecbur olduğunuz şey analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi yüksek kültürde, yüksek fazilette birinciliği tutmaktır." ifadelerini kullandı.

Keriman Halis''e, 1934''te çıkan Soyadı Kanunu ve yarışmadaki başarısından sonra bizzat Atatürk tarafından kraliçe anlamına gelen "Ece" soyadı resmî olarak verilmiştir.