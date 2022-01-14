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Kereviz yıkayan tarım işçilerine çizme hediye etti

Kereviz yıkayan tarım işçilerine çizme hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kereviz yıkayan tarım işçilerine çizme hediye etti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kereviz yıkayan tarım işçilerine çizme hediye etti.

Kereviz yıkayan tarım işçileriyle karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir süre sohbet etikten sonra çalışanlara çizme hediye etti. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Yüce, "Arazide kereviz yıkayan tarım işçisi kardeşlerimizle karşılaştık. Sohbet ettik, yaptıkları işten konuştuk. Daha sağlıklı koşullarda çalışabilmeleri için kendilerine çizme takdim ettik" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kereviz yıkayan tarım işçilerine çizme hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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