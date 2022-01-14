SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kereviz yıkayan tarım işçilerine çizme hediye etti.

Kereviz yıkayan tarım işçileriyle karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir süre sohbet etikten sonra çalışanlara çizme hediye etti. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Yüce, "Arazide kereviz yıkayan tarım işçisi kardeşlerimizle karşılaştık. Sohbet ettik, yaptıkları işten konuştuk. Daha sağlıklı koşullarda çalışabilmeleri için kendilerine çizme takdim ettik" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

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