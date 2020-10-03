Kerem Bürsin kimdir? Kerem Bürsin sevgilisi kimdir? Kerem Bürsin nerelidir?

Kariyerine Amerika'da başlamış olsa da asıl çıkışını Türkiye'de yapan genç neslin en dikkat çeken isimlerinden birisi olan Kerem Bürsin kimdir? Kerem Bürsin'in sevgilisi kimdir? Kerem Bürsin nerelidir?

Yeni dizisi Sen Çal Kapımı ile oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Bursin'in nereli olduğu ve kariyeri hayranları tarafından oldukça merak ediliyor.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul şehrinde dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarından itibaren televizyona ve oyunculuğa ciddi anlamda merak salarak kendisini geliştirme yoluna giden ve ailesinin de desteği arkasına alan Bürsin, hayatının çok önemli bir kısmını Amerika'da geçirmiş ve bu anlamda ilerleme yoluna gitmiştir.

Özel ve profesyonel oyunculuk eğitimleri alarak kendisini geliştiren Bürsin, özellikle tiyatroyu bir sanat olarak benimsemiş ve her zaman bu sanatın üzerine giderek kendisini ilerletme yoluna başvurmuştur. Hayatının önemli bir kısmı Amerika'da geçmiş ve buradaki Hollywood projelerinde de yer alarak adından sıklık ile söz ettirmiştir.

Adı sık sık farklı güzellerle anılsa da sn ilişkisini 2018 yılında Serenay Sarıkaya ile yaşayan Kerem Bursin 6 aylık ilişkilerini bitirdiler.

KEREM BÜRSİN'İN HAYATI VE KARİYERİ

Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır.

Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca[8] Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu. Markanın diğer bir yüzü Serenay Sarıkaya ile birlikte Türkiye'nin ilk snapchat röportajını gerçekleştirdiler ve daha sonrasında beraber reklam filminde #1jean1tişört etiketi ile rol aldılar. İkili reklamda Maroon5'in This Love şarkısını seslendirdi. Çiftin ikinci reklam filmleri 2015 Eylül'de #yepyenibirjean etiketi ile gerçekleşti. 2016 da Serenay Sarıkaya ile birlikte üçüncü reklam filminde #yaşasınmavi etiketi ile rol aldılar. 2016 Ağustos'ta Kerem Bürsin'in Mavi Jeans markasıyla anlaşması son bulmuştur.

FİLMOGRAFİ

Sinema ve TV Filmleri

2006 Thursday, Grauss

2007 Strawberry Melancholy, Travis Bağımsız film

2010 Wendigo Andy Sharktopus, Andy Flynn TV Filmi

2013 Palace of the Damned Adam

2014 Unutursam Fısılda Erhan Sinema Filmi

2018 İyi Oyun Ferhat Sinema Filmi

2018 Can Feda Captain Pilot Onur Sinema Filmi

2020 Eflatun Bağımsız Film

TV Dizileri

Kanal 2013-2014 Güneşi Beklerken Kerem Sayer/Güneş Sayer Başrol Oyuncusu Kanal D

2014 Ulan İstanbul Yiğit Kılıç Konuk Oyuncu Kanal D

2014-2015 Şeref Meselesi Başrol Oyuncusu

2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek Ali Smith Başrol Oyuncusu Atv

2018-2019 Muhteşem İkili Mustafa Kerim Can/ MKC Başrol Oyuncusu Kanal D

2020 Sen Çal Kapımı Serkan Bolat Başrol Oyuncusu FOX

Kısa Film

Kısa Film

2006 Rozar Man Macalester

2007 The Architect Craig Belmont

2008 Killian Lennox

İnternet

2018 Yaşamayanlar Dmitry Başrol Oyuncusu

2020 Aynen Aynen Deniz Başrol Oyuncusu

Tiyatro

Harold's Fall

Mariner

The Music Man

Fiddler on The Roof

All out