Kepez'de koronavirüs denetimi İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesinin ardından, Kepez Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde bugüne kadar yapılan en yoğun denetimleri gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesinin ardından, Kepez Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde bugüne kadar yapılan en yoğun denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlere katılan Başkan Tütüncü, "Koronavirüsü birlikte yeneceğiz. Biz sahadayız, siz de kendi önlemlerimizi alacaksınız ve bu işi birlikte beraberce başaracağız" dedi.

Kepez Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında pazarlar, AVM'ler, ticari taksiler, marketler, camiler, lokantalar, kafeteryalar, kahvehaneler, kıraathaneler, çay bahçeleri, düğün ve nikah yapılan yerler, berber ve kuaför gibi tüm iş yerlerinde denetimler yaptı. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki 68 mahallede Türkiye ile eş zamanlı olarak yaptığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralları denetlendi. Maske takmayanlar uyarıldı, vatandaşlara toplu hizmet veren iş yerlerinde sosyal mesafe kurallarına göre hizmet verilip, verilmediğine bakıldı. Genelge kapsamında; Kepez Belediyesi ekipleri tarafından salgın ile ilgili bugüne kadar yapılan en yoğun denetimler gerçekleştirildi.

"Denetimlere Tütüncü'de katıldı"

Koronavirüs denetimlerine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katıldı.

Bugüne kadar yapılan en kapsamlı denetimlerin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Başkan Tütüncü, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'nin bütün illerinde, bütün kamu yöneticileri eş zamanlı olarak kontrollü sosyal hayat denetimi yapıyor. Belediye başkanları olarak biz de sahadayız kafeleri, restoranları, alışveriş merkezlerini, berberleri sosyal hayatın birlikte ve beraberce yaşandığı her noktayı ekiplerimizle birlikte denetliyoruz. Hastalığı kontrol altında tutmak korona virüsle mücadele etmek için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Elbette ki biz denetimlerimizi sık bir biçimde yapacağız ama bütün tedbirleri almak hepimize düşüyor. O yüzden maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen riayet etmekte yarar var. Koronavirüsü birlikte beraberce yeneceğiz. Biz sahadayız, siz de kendi önlemlerimizi alacaksınız ve bu işi birlikte beraberce başaracağız." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA