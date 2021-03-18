Kepez Belediyesinden "Gaziler Aile Yaşam Merkezi"

Antalya'nın Kepez Belediyesince inşa edilen "Gaziler Aile Yaşam Merkezi" 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Törene, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Çokal, son 12 yılda Kepez ilçesinin büyük bir değişim geçirdiğini ifade etti.

İlçenin, Antalya'nın cazibe merkezi olduğunu belirten Çokal, "Önemli yatırımlar, büyük projelerin hepsi Kepez'de. Gaziler Aile Yaşam Merkezi Projesi nedeniyle Hakan Tütüncü ile gurur duydum. Kadınlara yönelik yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür ederim. Sağlık ve çocuklarla ilgili projeler başta olmak üzere her türlü çalışmasında Kepez Belediyesinin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Tütüncü de yaşam merkezini Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde özel bir açılışla hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Mahalleye dönüşen ilçe köylerini yeni bir projeyle buluşturduklarını ifade eden Tütüncü, şöyle devam etti:

"Aile yaşam merkezi, üç mahallemize yaptığımız semt konaklarımıza, spor tesislerinin ve sağlık ünitelerinin eklenmiş halidir. Tesisimizde gençlerimiz, çocuklarımız spor yapabilecek. Meslek edindirme kurslarımız, aile danışma bölümü, diyetisyen, psikolog gibi hizmetleri olacak. Ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik yaptığımız takviye kurslarını bu merkez sayesinde Gaziler Mahallesi'ndeki öğrencilerimizle de buluşturacağız. Yine tesisimizde, kır düğünleri için ayrılmış bir alan ve çok amaçlı salonumuz da mevcuttur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci