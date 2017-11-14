Kentin Yeni Cazibe Merkezi Olmaya Aday Proje Tanıtıldı

İzmir inşaat sektörünün öncülerinden Ontan İnşaat tarafından hayata geçirilen Bornova'daki bin 50 konutluk proje; bilim ve sanat müzeleri, akvaryumu, alışveriş merkezleri ile kentin yeni cazibe merkezi olmaya aday.



Ontan İnşaat'ın yeni projesi Modda Bulvar, satış ofisinde düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya katılan Ontan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem, Başkan Yardımcısı Taner Akçınar, Satış ve Pazarlama Direktörü Özgür Güzel, projenin yapılacağı arazinin sahipleri Yasin Kılıç ve Ali İhsan Kılıç, proje hakkında açıklamalarda bulundu.



Firmanın 10 yıl önce kurulduğunu belirten Onur Öktem, global bir firma olma yolunda ilerlediklerini söyledi. Toplum için yararlı projeler yapmayı misyon edindiklerini anlatan Öktem, "İçerisinde bulunduğumuz projeyle bu yolda bir adım daha atmak istiyoruz. 2018 yılı içerisinde hazırlanmakta olduğumuz 3 projemiz daha var. İkisi Çınarlı bölgesinde, bir diğeri de Bornova'da olan projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi.



Firmanın satış ve pazarlama direktörü Özgür Güzel, 1 Kasım 2017 tarihinde lansmanı gerçekleşen, Bornova'daki projenin en değerli özelliğinin lokasyonu olduğunu söyledi. Güzel, 5 bloktan oluşan bin 50 konutluk projenin şehir içi ve şehirler arası yolların kesişme noktasında bulunduğunu söyledi. Yeni yapılacak metro hattının projenin önünden geçeceğini anlatan Güzel, metro istasyonu ile yeni yapılacak "Uçan Yol"un projeye 100 metre mesafede olacağını ifade etti. Ege Üniversitesi ile AVM'lere birkaç dakika uzaklıkta olduklarını kaydeden Güzel, "Projemize yatırım yapanlar İzmir trafiğine takılmadan, yürüme mesafesindeki metro, otobüs ulaşım imkanlarını kullanarak, rahat ve huzurlu bir yaşam sürebilecekler" diye konuştu.



Fiyat avantajı



5 bloktan oluşan 1+1'den 4+ 1'e farklı tip daire seçeneklerinin yer aldığı projenin ilk etabının teslim tarihinin 2019 olduğunu belirten Güzel, isteyene teras isteyene bahçe isteyene ise deniz manzarası seçeneği sunduklarını ifade etti. 195 bin TL'den başlayan fiyatların lokasyon, sosyal donatılar ve ünite büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda hem yatırım hem oturma amaçlı ev almak isteyenlerin ilgisini çektiğini kaydeden Güzel, şu ana kadar gelen talepten son derecek memnun olduklarını sözlerine ekledi. Güzel, çarşısı, restoranları, akvaryumu, bilim ve sanat müzeleri, kafeleri, açık ve kapalı yüzme havuzları, spor salonu, tıp merkezi ile şehrin tüm renklerini müşterilerinin ayağına getirmeyi planladıklarının altını çizdi. - İZMİR