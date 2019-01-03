Kent Meydanına Camii Projesi Meclisten Geçti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi 2019 yılının ilk meclis toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi yeni yılın ilk toplantısının ikinci oturumunu Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın eski terminal alanına yapılması için çalışmalara başladığı Kent Meydanı ve Katlı Otopark projesi üzerindeki belli bir alana yapılacak Şehir Camisi için 'İbadet alanı imar planı değişikliği' meclisten oy çokluğu ile geçti. Gündem maddeleri arasında yer alan ve birinci oturumda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilen 'Kent Meydanı, Yeraltı otoparkı ve İbadet Alanı imar planı değişikliğinin görüşülmesi' maddesi üzerinde söz hakkı isteyen CHP Grup sözcüsü Sertan Ocakçı, komisyonda olduğu gibi oylamada da imar planı değişikliğine karşı çıktıklarını belirtti. Kent Meydanına cami yapılmasına çeşitli gerekçelerle karşı çıkan CHP grubunun eleştirilerine cevap veren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başından beri tarafının belli olduğunu belirtirken konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Sorunların üzerine ciddiyetle giderek bugün çarşıyı selden kurtardık, Ereğli'yi çöplükten kurtardık. Göreve geldiğim günden itibaren bu proje için çalışıyorum. Sizde biliyorsunuz ki, arsa takas sürecinin bitmesi, üzerindeki projenin devam etmesi ve sizlerinde cami alanı olarak itiraz etmeniz nedeniyle bugünlere geldik. Bir cümleniz çok dikkatimi çekti. 'Biz camiye karşı değiliz' diyorsunuz. Yalnız karşı olmamak başka bir şey, istemek başka bir şey. Bizler ilçemizin yarınlarını düşündüğümüz için başından beri arkadaşlarımızla birlikte tarafımız belli. Kent Meydanı ve Katlı otoparkın üzerine imarda ibadet alanı olarak ayırdığımız bölgeye cami yapmak istiyoruz. Bu alana cami şehrimizin yarınları için bir ihtiyaç. Sizlerinde bildiği gibi çarşı bölgesinde 3 camimiz var, İskele, İsmail Ağa ve Ali Molla. 1825 ve 1835'lerde yapılmış. Artık merkez nüfusu ve günlük gelen ziyaretçiler ile bu camiye ihtiyacımız vardır. İnşallah bunuda yapacağız." Yapılan oylama sonucunda, CHP grubunun red oyuna karşılık AK Parti grubunun evet oyu ile kent meydanı, yeraltı otoparkı ve ibadet alanı imar planı değişikliği 10 oya karşılık 17 oyla kabul edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA