Kent Konseyi Engeliler Meclisi, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği'ni Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Kent Konseyi Engeliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt, Afyonkarahisar'daki engelli derneklerinin tek çatı altında birleşmesi için çalıştıklarını kaydederek, "Engelsiz Yaşam Merkezi" projesi ile engelli bireylerin tüm sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir alan oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Mahmut Emin Birliktir, Kent Konseyi Engeliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt ve yürütme kurulu üyeleri Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kent Konseyi Başkanı Mahmut Emin Birliktir, "Afyonkarahisarımızdaki 2 basın derneğinin birleşerek tek çatı altında toplanması Türkiye'ye örnek oldu. Ben zaman zaman bölgedeki toplantılara katılıyorum. Konya, Eskişehir gibi yerlerdeki gazeteciler bu birlikteliğin nasıl sağlandığını soruyorlar. Ben de basındaki kişilerin başka hesaplar yapmadan gayet iyi bir niyetle sağlandığını söylüyorum. Bizim Afyonkarahisar'da sağladığımız birliktelik, kentteki siyasetçileri, bürokratları, toplumun pek çok kesimini de rahatlattı. Herkes iyi olanı, güzel olanı, kendi yayın politikası çerçevesinde eleştirisel olarak, kırmadan, dökmeden dile getiriyor. Bu birliktelikten basınımızın daha fazla güçlenmesini istiyoruz" dedi.

"Engelli dernekleri de tek çatı altında toplanmalı"

Kent Konseyi Engeliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt ise gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeden kamuoyunun bilgilendirmesi noktasında özverili bir şekilde görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. Afyonkarahisar'daki basın mensuplarının ve kuruluşlarının engellilerin sorunlarının dile getirilmesinde gereken hassasiyeti gösterdiklerini dile getiren Yurt, "Bu kapsamda tüm basın çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere ilimizdeki basın dernekleri tek çatı altında toplandı. İnşallah engelli dernekleri de bu örnek birleşmedeki gibi tek çatı altında toplanır. Bu konuda projemiz var. Dernekleri bir araya getirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Basındaki birliktelik bunun en güzel örneği" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ise ziyaretten duyduğunu memnuniyeti belirterek, "Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Mesut beyin "Engelsiz Yaşam Merkezi" projesinin hayata geçirilmesi noktasında Afyonkarahisar'daki basın kuruluşlarımızla birlikte üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Mahmut Emin Birliktir, Kent Konseyi Engeliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt ve yürütme kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette; Başkan Küçükkurt'un yanı sıra Dernek Genel Sekreteri Muammer Türker ile basın mensupları hazır bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA