Kenenin ısırdığı çiftçide Kırım Kongo virüsü tespit edildi
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Kenenin ısırdığı çiftçide Kırım Kongo virüsü tespit edildi

Kenenin ısırdığı çiftçide Kırım Kongo virüsü tespit edildi Ekin hasadı yapan komşusuna yardıma giden Ahmet Çağlayan'a kene yapıştı.

17.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:04

Kenenin ısırdığı çiftçide Kırım Kongo virüsü tespit edildi

Ekin hasadı yapan komşusuna yardıma giden Ahmet Çağlayan'a kene yapıştı.

Eve geldiğinde vücuduna yapışan keneyi siğil zannederek eliyle çıkaran Çağlayan fenalaşarak hastaneye kaldırılınca kanında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü tespit edildi.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde vücuduna kene yapışan 48 yaşındaki Ahmet Çağlayan'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne rastlandı.

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz Çarşamba günü ekin hasada yapan komşusuna yardıma giden Ahmet Çağlayan, eve geldiğinde kasığında siğile benzettiği keneye rastladı. Çağlayan vücuduna yapışan şeyi koparınca kene olduğunu gördü.

Keneyi önemsemeyen Çağlayan, ertesi gün ailesiyle birlikte ilçe merkezine gitti. Eve döndüğünde bacakları titreyen ve ateşlenen Çağlayan, hastaneye gitmeyerek uyumayı tercih etti. Sabaha kadar ağrılar içinde kıvranan Çağlayan, sabah eşinin de ısrarı üzerine Gazipaşa Devlet Hastanesine gitti. Doktorlara vücuduna kene yapıştığını söylemeyen Çağlayan, tedavi altına alındı. Ahmet Çağlayan'ın işe Yasemin Çağlayan'ın tedavinin ikinci gününde eşine kene yapıştığını söylemesi üzerine doktorlar teşhisi kısa sürede koydu. Yapılan testleri pozitif çıkan Ahmet Çağlayan'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü tespit edildi.

"Kene olduğunu bilsem çekmezdim"

Hastanede 5 gün yatarak tedavi gören Ahmet Çağlayan, taburcu edildi. Güney Mahallesindeki evinde tedavisi devam eden Çağlayan, vücuduna yapışan keneyi siğil zannederek çektiğini belirterek, "Kene olduğunu bilseydim çekmez doktora giderdim. Çocukluğumda da beni defalarca kene ısırdı ama o zaman çeker atardık. Böyle bir şey hiç başıma gelmedi. Bu bölgede zehirli keneye hiç rastlamadık. Vatandaşlar benim düştüğüm duruma düşmesin. Böyle bir durumla karşılaşırlarsa hemen hastaneye gitsinler" dedi.

"Beni ölüm riskine karşı uyardılar"

Ahmet Çağlayan'ın eşi Yasemin Çağlayan ise olay anını şöyle anlattı: "Eşimle Gazipaşa'ya gittik. Geldiğimizde ayaklarım titriyor dedi. Yanına gittiğimde hastalandığını gördüm. Hastaneye gitmek istemedi. Sabaha kadar bekledik. Sabah erkenden hastaneye gittik. Biz kene yapıştığını söylemeyi unuttuk. Yengem uyarınca hatırlayıp söyledim. Hemen tahliller yaptılar, testlere soktular. Karaciğer değerlerinin yüksek olduğunu söylediler. Ölüm oranı yüksek bir hastalık. Doktorlar herşeyle karşılaşabilirsiniz diye beni uyardı."

Muhtar mahalle halkını uyardı

Mahalle muhtarı Yahya Küçükballı da bölgede bugüne kadar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne rastlanmadığını belirterek vatandaşları uyardı. Küçükballı, "Biz doğa ile iç içe yaşıyoruz. Her an kene yapışmaya müsaidiz. Mahalle sakinlerine şimdiden sonra daha dikkatli olmalarını istiyorum. Çünkü bu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi taşıyan kenenin bölgemizde var olduğunu bilmekteyiz. Biz ilk defa kene olayıyla karşılaştık. Çocuklarımızı kendimizi korumamız lazım. Açık renkli kıyafetler giyelim. Akşam eve geldiğimizde vücudumuzu elle kontrol etmemiz lazım. Az önce sağlık ekipleri de buradaydı. Onlarla da hastamıza ve eşine anlattık. Bunun yüzde 6 ölüm riski taşıdığını söyledik. Çocuğuna, ailesine ve komşularına bulaştırma riski bulunuyor" dedi.

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, görev yaptığı süre içerisinde ilçede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne rastlanmadığını belirterek vatandaşları kene tehlikesine karşı uyardı.

Kenenin ısırdığı çiftçide Kırım Kongo virüsü tespit edildi

Kaynak: İHA

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