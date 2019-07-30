Kendisini 'polis' olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı

KONYA'da Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği kartı ile stüdyo dairelerin olduğu apartmana 'Polisim' diyerek giriş yapmaya çalışıp, görevlilerle kavga ettiği iddia edilen Nuri Kemal O. (41) gözaltına alındı. Nuri Kemal O. hakkında 'kamu görevinin üstlenilmesi ve tehdit' suçlarından hakkında işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kendisini 'polis' olarak tanıtıp, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde stüdyo dairelerin olduğu apartmana girmeye çalışıp, bina görevlileriyle kavga ettiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin merkez Karatay ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda çalışan Nuri Kemal O. olduğunu tespit etti. Polis, dün şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Nuri Kemal O.'nun yapılan üst aramasında cebinden Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği kartı çıktı. Şüphelinin kartı 6 yıldır yanında taşıdığı tespit edildi.

Nuri Kemal O., polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben binaya girerken sadece kartı gösterdim. Polis olduğumu söylemedim. Onlarla tartıştığımız için böyle bir iddiada bulunmuş olabilirler" diyerek kendisini savundu. 'Kamu görevinin üstlenilmesi ve tehdit' suçlarından hakkında işlem başlatılan Nuri Kemal O.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Kaynak: DHA