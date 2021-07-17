Kendisinden 31 yaş küçük sevgilisiyle evlenme nedeni belli oldu
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Kendisinden 31 yaş küçük sevgilisiyle evlenme nedeni belli oldu

Kendisinden 31 yaş küçük sevgilisiyle evlenme nedeni belli oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hollywood'un usta ismi Nicolas Cage, geçtiğimiz Şubat ayında kendisinden 31 yaş küçük Riko Shibata ile hayatını birleştirmişti. Nicolas Cage, 5. eşi Riko Shibata'nın uçan sincabının olduğunu söylemesinin ardından evliliklerinin yürüyeceğini anladığını söyledi.

Şubat ayında kendisinden 31 yaş küçük Riko Shibata ile evlenen Hollywood'un ünlü ismi Nicolas Cage, eşiyle birlikte bir etkinlikte görüntülendi

"UÇAN SİNCAPLARIM" VAR DEYİNCE KARAR VERMİŞ

Cage'in yeni filmi Pig'in galasında görüntülenen usta isim, eşiyle nasıl tanıştığını ve ilişkilerinin uzun soluklu olacağını nasıl fark ettiğini anlattı.

Aktör şu ifadeleri kullandı: "Japonya'da tanıştık ve onunla tanıştığımda çok etkileyici olduğunu düşündüm. Çok fazla ortak noktamız vardı. O da hayvanları seviyordu. Ben de, 'Herhangi bir evcil hayvanın var mı?' diye sordum. O da, 'Evet uçan sincaplarım var' dedi. İki şeker planörü vardı. 'Tamam bu ilişki yürüyebilir' diye düşündüm."

Kendisinden 31 yaş küçük sevgilisiyle evlenme nedeni belli oldu
Kendisinden 31 yaş küçük sevgilisiyle evlenme nedeni belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

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