Kendirli Beldesi ve 4 köy korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı
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Selimiye, Kendirli, Beştepe, Rize, 3. Sayfa

Kendirli Beldesi ve 4 köy korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı

Kendirli Beldesi ve 4 köy korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı Rize merkeze bağlı Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel korona virüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alındı.

27.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:43
Kendirli Beldesi ve 4 köy korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı

Kendirli Beldesi ve 4 köy korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı

RİZE - Rize merkeze bağlı Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel korona virüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alındı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kendirli Beldesi ve 4 köy korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı

Kaynak: İHA

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Kendirli Beldesi ve 4 köy korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı

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