Kendini pencereden aşağı atan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar

Antalya'da kaçırıldığını ve rehin tutulduğunu ileri süren 19 yaşındaki Şirin N.E. yaklaşık 10 metre yükseklikteki birinci kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Önce park halinde bulunan otomobilin üzerine, sonrasında beton zemine düşerek yaralanan Şirin N.E. "Beni kaçırıp rehin aldılar, İran'dan geldiler. Bunlar örgüt. Beni satmaya çalıştılar. Kamerayla görüntü alıp tehdit ettiler. Olay çok ciddi. Ölsem daha iyiydi." dedi.

Dün Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 8 katlı bir apartmanın 1'inci kattaki dairenin penceresinde 19 yaşındaki Şirin N. E'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Şirin N.E. polis ve çevredekilerin ikna çabalarına aldırış etmeyip, zorla tutulduğunu ileri sürerek 10 metre yüksekliğindeki dairenin penceresinden kendini aşağıya bıraktı. Genç kız önce aşağıda park halindeki otomobile, ardından beton zemine düştü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

"KAMERAYLA GÖRÜNTÜLERİ ALIP TEHDİT ETTİLER"

Acı içerisinde yerde kıvranan genç kız rehin alınıp zorla tutulduğunu ileri sürerek, "Yardım edin ben kaçırıldım. Beni kaçırıp rehin aldılar, İran'dan geldiler. Bunlar örgüt. Beni satmaya çalıştılar. Hayatım boyunca böyle şeyler hep başıma geldi. Olayın bu kadar ciddi olduğunun farkına varamamıştım. Kamerayla görüntü alıp tehdit ettiler. Ben bunları hak etmedim. Çocukluğumdan bu yana eziyet çekiyorum. Demek ki kadınlar bazı şeyleri düşünüyor ama susuyor. Her şeyi öğrendim. Kızlar korkuyor. Olay çok ciddi. Ölsem daha iyiydi. Ben onunla beraber olmak istemedim" dedi.