Kendilerini 'Hızır' olarak tanıttılar, 15 bin lira dolandırdılar Nevşehir'de kendilerini Hızır olarak tanıtan iki şüpheli, bir iş yerini 15 bin lira dolandırarak kayıplara karıştı.

Nevşehir'de iki şahıs kendisini Hızır olarak tanıtarak, ziyaret ettikleri iş yerinden aldıkları toplam 15 bin lira değerinde kıyafet ve takılarla birlikte kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre, 20 Temmuz Mahallesinde bir iş yerine gelen 2 şüpheli kendilerinin Konya'dan Seyit Hazretlerinin selamını getirdiklerini ve Hızır olduklarını söyledi. Şüpheliler ziyaret ettikleri iş yerinden 3 altın yüzük, 14 gram altın bilezik, 6 adet çeşitli kıyafetler ve bin 545 lira olmak üzere toplamda 15 bin lira alarak kayıplara karıştı.

DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından müştekiye yaptırılan teşhis sonrasında dolandırıcıların C.A. ve O.A. olduğu tespit edilirken şüphelilerin Aksaray'da ikamet ettiği belirlendi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tahkikat evrakının Aksaray'a gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı