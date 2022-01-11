Görüntü sosyal medyada infial yaratmıştı! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor
Adana'da, kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan aşiret grupları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyelilerden kimliği belirlenen 20'si gözaltına alındı. Sosyal medyada yayınlanan videolarda araçlarına 515 sayısını da yazan Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.
ARALARINDA UZUN SÜREDİR FİKİR ANLAŞMAZLIĞI YAŞANIYOR
Olayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye'de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi.
515 SAYISI ARAP HAŞİMİLER DEVLETİ'NİN SEMBOLÜ
Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri