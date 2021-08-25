Kendi eşini yiyerek besleniyor! Zehir deposu örümcek Türkiye'de ortaya çıktı
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Kendi eşini yiyerek besleniyor! Zehir deposu örümcek Türkiye'de ortaya çıktı

Kendi eşini yiyerek besleniyor! Zehir deposu örümcek Türkiye'de ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve kendi eşlerini yemeleriyle bilinen "argiope lobata" örümceği Samsun'da görüntülendi.

Doğal yaşam açısından zenginliğiyle tüm dünyanın merak ettiği bölgelerin başında gelen Karadeniz'de ilginç bir örümcek türü görüntülendi. Çok zehirli olduğu bilinen ve kendi eşlerini yiyerek beslenen "argiope lobata" örümceği Samsun'da fotoğraflandı.

DOĞA FOTOĞRAFLARI ÇEKİYOR

Doğada kendi imkanlarıyla vahşi hayatı görüntüleyen doğa araştırmacısı ve aynı zamanda polis memuru Caner İnan bu kez dünya üzerinde nadir görüntülen "argiope lobata" örümceğini görüntüledi.

Kendi eşini yiyerek besleniyor! Zehir deposu örümcek Türkiye'de ortaya çıktı

ÇOK ZEHİRLİ BİR TÜR

Bafra ilçesinde bulunan ormanlık alanda görüntülenen ve farklı desenleri ile oldukça ilgi çekici olan "argiope lobata" türü örümceğin oldukça zehirli olduğu biliniyor.

EŞLERİNİ YİYEN DİŞİLERİYLE MEŞHUR

Araştırılan bilgilere göre Türkiye'deki en zehirli örümcek türlerinden biri olan ve yaşam alanının genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya olduğu öğrenilen bu örümcek türü eşini yiyen dişileriyle meşhur.

TÜRKİYE'DE NADİR GÖRÜLÜYOR

Dişiler 2,5 santimetreye kadar büyüyebiliyor. Erkekler ise daha küçük boyutlarda kalıyor. Karın kısmındaki lopları karakteristik özellikleri yansıtıyor. Ayrıca ağlarında daha kalın kısımlar dikkati çekiyor. Bu örümcek türü, Türkiye'de nadir de olsa Doğu Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinde de görülüyor.

Kendi eşini yiyerek besleniyor! Zehir deposu örümcek Türkiye'de ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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