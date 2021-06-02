Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak milletvekilliği itirafları! Berat Albayrak'la aralarında geçen konuşmayı da ilk kez anlattı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kırmak istemediği için milletvekili olduğunu ve bu işi beceremediğini söyledi. "Paraşütle bir dünyanın içine girmişim ve bu dünyanın bana uygun olmadığını ikinci gün anladım" diyen Sofuoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bu konuda yaptığı görüşmeyi de anlattı.

Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kendisine dair merak edilenlerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programı Gör Beni'ye konuk olan Sofuoğlu, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ricası üzerine milletvekilliğine aday olduğunu söyledi.

MİLLETVEKİLLİĞYLE İLGİLİ ERDOĞAN ARALARINDA GEÇEN KONUŞMAYI ANLATTI

Sofuoğlu, adaylık sürecini şöyle anlattı: "Bir telefon geldi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Doğan, 'Kenan' dedi, 'Cumhurbaşkanımız görüşecek' dedi. Hemen aldım telefonu. 'Kenan milletvekili olmak istediğini söylediler bana' dedi. 'Efendim yok öyle bir şey, sizden de hiçbir talebim yok' dedim. 'Bana öyle dediler ama' dedi. Haberlerde çok çıkınca Cumhurbaşkanımızın kulağına herhalde öyle gitti. 'Siz bana 'Bırakın' dediniz ben yarışları bıraktım. Ama şimdi 'Gel vekil ol, bizimle ol' derseniz sizin için her şeyi yaparım' dedim. O gün listelerin açıklanacağı gün apar topar bilgiler alındı. Akşam Cumhurbaşkanımız 'O zaman hayırlı olsun sana' dedi."

"PARAŞÜTLE BİR DÜNYANIN İÇİNE GİRDİM"

"Paraşütle bir dünyanın içine girmişim ve bu dünyanın bana uygun olmadığını ikinci gün anladım" diyen Sofuoğlu, kararından vazgeçmek istediğini Erdoğan'a söyleme kararı aldığını ancak Erdoğan'ı kırmak istemediği için söyleyemediğini dile getirdi.

"BERAT ALBAYRAK 'EĞER ONU ÜZMEK İSTİYORSAN SÖYLE' DEDİ

Sofuoğlu, kararını eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile paylaştığında "Eğer onu üzmek istiyorsan, böyle bir süreçte sana güvenmiş... Sen üzeceksen, buyur söyle" yanıtını aldığını belirterek "Şimdi ben bunu nasıl söyleyebilirim o saatten sonra" diye konuştu.

"BECEREMİYORUM' DİYEREK ADAY OLMAYACAĞIM"

Sofuoğlu, programın devamında, "Seçimler yaklaştığında Cumhurbaşkanımıza gidip 'efendim bana müsaade edin ben bu işi beceremiyorum' diyeceğim" dedi.

Sofuğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İLK HAFTADAN MAAŞ BİTİYOR"

"Üç ayda bir maaş alıyorum. Hepsi makbuzlu. İlk haftadan maaş bitiyor. Ona yardım. Buna yardım. Onun kira ödemesi, bunun kira ödemesi vs. derken maaş yetmiyor bile. Çünkü yardım için söz verdiğim insanlar var.

"VEKİLLİĞİN BANA MADDİ ZARARI BİLE VAR"

Vekilliğin bana faydası değil, aksine maddi zararı var. Meclis'e gidip gelirken aracımla 100 bin km. yapıyorum. Bu kadar eleştiriyi hak ediyor muyum? Benim için "Meclis'e gelmiyor, gitmiyor" diyen CHP'li Özgür Özel'i Allah'a havale ediyorum. Özel, konuşmaları, meclis içindeki hareketleri ile bazen takdir ettiğim çıkışları olan biriydi. Bir gün yanına gittim, "abi ben seni severim" dedim. "Biz de seni seviyoruz" dedi bana. Çıkmış arkamdan öyle hitaplarda bulundu ki... O gün çocuğum hastaydı. Kendisine bir şey söyleyemedim.

EMİR ERLERİM PAYLAŞIMI

Emir erlerim mevzusuna da girmek isterim. İnsanlar hata yapar. Ben hayatım boyunca bir büyüğümün yanında ayak ayak üzerine atmış bir insan değilim. O gün yanlış hatırlamıyorsam bütçe çalışmaları olması lazım. O dönem sürekli meclisteyiz. Bunalmışım zaten oralarda fazla durunca bunalıyorum. Geldim odamda ayağımı uzattım. Kimse yok tek başımayım kahve içiyorum ve orada bizim benim danışmanım aynı zamanda da akrabam Semih var. Ben Semihi hiçbir zaman da bırakmadım o zaman öyle bir video izliyor.

Ben resim çekip kendi kendi kendime resim çekiyorum. Semih ben de resme gireceğim öteki Levent abi ben de gireceğim dedi. Semih Emirlerim yaz dedi. Bir şaka olacağını düşündüm o anki aklınla ya insan hata yapar ya işte attım o arada bana bir telefon geldi ama bu konuyla alakalı değil. 5 dakika geçti aradan telefonu kapattığımda arayan arayana Kenan sen ne paylaşımı yaptın. Diyorlar. Hemen Instagram'a tekrar girdim girdim de ben ne yaptığımı anladım ve hemen sildim.

"MİLLETVEKİLİ OLDUĞUMU UNUTMUŞUM"

Tabi siyasetin içinde olduğumuzu unutmuştum. Siyasetçi olduğumu bir milletvekili olduğumu unutmuşum. Hiç aklımın ucundan geçmiyor onu paylaşırken. Sildim ama iş işten geçmiş. Alan almış, paylaşan paylaşmış. Her zaman söylüyorum her yerde de söyledim burada insanlar hatalar yapabilir onu benim yaptığım hatalardan biri. Belki bir sebebi vardır belki yapmam gerekiyordu Allah'ım bir takdiri yani çok üzüldüm. O dönemde o dönemde açık söyleyeyim bir fırsattır bu işi bırakmak için. Milletvekilliğinden kurtulmak için süper bir fırsat. Cumhurbaşkanımız ile konuşmadım bu konuyu. Grup başkanımız Naci Bostancı'ya gittim. "Bir açıklama yapalım" dedi. "Tamam abi siz ne diyorsanız yapayım ben" dedim. Ben bir hata yaptım siyaseti bilen biri de değilim.

Danışmanım Semih, "Emir erlerim" notu ile yaptığım bir paylaşım yüzünden tepki gördü, eleştirildi. Eleştiriler sonrası Semih istifa etmeye kalktı. Semih'e "sen istifa edersen, ben de istifa ederim" dedim... Cumhurbaşkanı Sakarya'da 3. sırada kimi aday gösterseydi o kişi milletvekili olacaktı. Bir koltuk da benim yüzünden zarar olmasın istedim. O koltuğu bırakıp gitmek ihanet olurdu. O yüzden ben de danışmanımla birlikte istifa etmedim."