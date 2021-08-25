Kenan Sofuoğlu Kimdir? Kenan Sofuoğlu kaç yaşında, nereli?

Şampiyon motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine siyasete atılmıştı. Peki, Kenan Sofuoğlu kimdir ve kaç yaşında? Kenan Sofuoğlu hayatı, biyografisi...

Motosiklet sporunu bırakarak AK Parti'den siyasete katılan Kenan Sofuoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Peki, Kenan Sofuoğlu kaç yaşında? Kenan Sofuoğlu evli mi? İşte ayrıntılar...

AĞABEYLERİNİ ÖRNEK ALDI

Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde Adapazarı Akyazı'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan sporcu, dört kardeştir. Ailecek motor yarışlarına ilgi duyan ailede motor yarışlarına ilk olarak abisi Bahattin Sofuoğlu'nu örnek aldı. diğer abisi Sinan Sofuoğlu ise, 2000 yılında Türkiye Şampiyonası'nda yer aldı. Ailesi, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden kurtulabildi.

KARDEŞLERİNİ MOTOR KAZASINDA KAYBETTİ

Şampiyon motosikletçi, 2000 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası B Grubu'nda birinci oldu. 2001 yılında Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nda Superstok 600cc A sınıfı üçüncüsü olan Sofuoğlu, 2001 yılında düzenlenen Balkan Motosiklet Pist Şampiyonası'nda ağabeyleriyle ilk üç sırada yer aldı. Bu yarışı ikinci olarak tamamlayan Sofuoğlu, 2002 yılında Almanya'ya yerleşti. Aynı yıl Yamaha-Cup yarışını kazanan Sofuoğlu'nun abisi Bahattin Sofuoğlu, 2002'de trafik kazasında hayatını kaybetti. Diğer abisi Sinan Sofuoğlu'nu da aynı nedenle 2008 yılında kaybetti.

MOTO 2'DE YARIŞAN İLK TÜRK MOTOSİKLETÇİ

Kenan Sofuoğlu, 2010 Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda birinciliği elde etti. 2010 yılında Techomag CIP ile anlaşan Sofuoğlu, Moto 2'de Portekiz ve İspanya yarışlarında kendini gösteren motor yarışçısı, Moto 2'de yarışan ilk Türk motosikletçisi olma unvanına da erişti. İtalya'da düzenlenen Imola Pisti'nde düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'na ikinci sıradan başlayarak birinci oldu. 2015 yılında Fransa'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında ikinci oldu. Böylelikle Katar'daki son yarıştan önce şampiyonluğu kesinleşen motosikletçi, dördüncü kez Supersport Şampiyonu oldu.

Sofuoğlu, 5. ayağı İtalya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kawasaki Pucetti takımıyla son kez pistlere merhaba dedi ve aynı yarışta jübile yaptı.

OĞLUNU KAYBETTİ

Kenan Sofuoğlu, 3 Eylül 2014'te Hollandalı Julia Looman ile Sakarya'da hayatını birleştirdi. 2015 yılında Hamza adını verdikleri çocukları dünyaya gelen Sofuoğlu çifti, Temmuz 2015'te evlatlarını kaybetti. Kenan Sofuoğlu, 2018 Mayıs ayında AK Parti'den Sakarya Milletvekili gösterildi.