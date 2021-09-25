Kenan Poleo kimdir? Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo kaç yaşında, nereli? Kenan Poleo biyografisi!

İstanbul'a atanmadan önce, Birleşik Krallık Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan Poleo, Birleşik Krallık hükümeti içerisinde; AB Enerji ve Çevre Mevzuatları Genel Müdür Yardımcılığı, Birleşik Krallık Üretim Stratejisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kimyasal Maddeler Sektörü ve Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok üst düzey görevde bulundu. Peki, Kenan Poleo kimdir? Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo kaç yaşında, nereli? Kenan Poleo hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KENAN POLEO KİMDİR?

Kenan Poleo çok kısa bir zaman önce İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak göreve başladı.

İstanbul'a atanmadan önce, Birleşik Krallık Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan Poleo, Birleşik Krallık hükümeti içerisinde; AB Enerji ve Çevre Mevzuatları Genel Müdür Yardımcılığı, Birleşik Krallık Üretim Stratejisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kimyasal Maddeler Sektörü ve Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok üst düzey görevde bulundu.

Birleşik Krallık hükümeti için çalışmaya başlamadan evvel, Ulusal Sıhhat Sistemi'nde (NHS) evvel pratisyen sonra yönetici olarak çalışan Kenan Poleo, cinsel sıhhat, HIV/AIDS, göçmen ve evsiz sıhhati ve siyahlar ve etnik azınlık topluluklarından gelen şahısların sıhhat muhtaçlıklarının karşılanması üzere alanlarda vazife aldı. Birmingham Üniversitesi'nde Doğu Akdeniz Tarihi kısmını tamamlayıp, Londra Üniversitesi'nde Türk Çalışmaları (Türkoloji) alanında yüksek lisans yaptı.

Kenan Poleo, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, kendisi hakkında merak edilenleri yanıtladı. Paylaşımında ailesinin kökeni ve Türkçeyi nasıl düzgün konuşabildiği ile ilgili soruları yanıtladı. Türkçeyi büyükanneleri Rabia ve Fatma ve dedesi Mehmet'ten öğrendiğini söyleyen Kenan Poleo sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Merhaba, ben Kenan. Harika bir şehir olan İstanbul'da ikinci haftanın tadını çıkarıyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkonsolos Kenan Poleo, "Pekçok kişi kökenimi, aslen nereli olduğumu nereli olduğumu soruyor. İngiliz miyim, Türk müyüm hatta İspanyol muyum? Yüzde 100 Britanyalıyım. Londra'da doğdum." dedi.

Videonun sonraki dakikalarında Kıbrıs Türkü olan ailesinden bahseden Başkonsolos, "Annem Emine ve babam Hasan, 50'li yıllarda Kıbrıs'tan Londra'ya gelmişler. Burada tanışıp aşık olup evlenmişler. İki ablam var. Filiz ve Gonca. Birbirine bağlı çok bağlı bir aileyiz. Türkçe'yi büyük annelerim Rabiye ve Fatma ve dedem Mehmet'ten öğrendim. Soyadım Poleo, Mehmet dedemin takma adından geliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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