Kemik Kanseri "Osman Can Topal"In Umudu Oldular

Artvin'de, kemik kanseri ile mücadele eden 11 yaşındaki Osman Can Topal'ın tedavisine Küba'da devam edilebilmesi için sosyal medyada başlatılan yardım kampanyasına destek olan vatandaşlar, Topal'ın umudu oldu

ARTVİN ( AA) - Artvin'de, kemik kanseri ile mücadele eden Osman Can Topal'ın, tedavisine Küba'da devam edilebilmesi için sosyal medyada başlatılan yardım kampanyası kısa sürede sonuç verdi.

Zekiye ve Ramiz Topal çiftinin 11 yaşındaki oğulları Osman Can Topal'a, yaklaşık 2,5 yıl önce gittiği Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde kemik kanseri teşhisi konuldu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine başvuran Topal ailesi, 2,5 yılık tedavinin ardından oğullarının tedavisi için Küba'daki bir hastane ile iletişime geçti.

Osman Can Topal'ın biyopsi ve kemoterapi raporlarını Küba'daki hastaneye gönderen aile, raporların incelenmesi sonucu Küba'ya davet edildi.

Ailenin, Küba'da 100 bin lirayı aşacağı belirtilen tedavi masraflarını karşılayamaması üzerine yakınları tarafından sosyal medyada yardım kampanyası başlatıldı. Kısa sürede büyüyen kampanyada vatandaşların desteğiyle 3 günde gereken para toplandı.

Pasaport ve vize işlemleri için başvuru yapan Topal ailesi, kısa sürede Küba'ya giderek oğullarının tedavisine başlayacak.

"Bir an önce iyileşerek gezip koşmayı arzuluyorum"

Osman Can Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım kampanyasına katılarak tedavisi için destek olan herkese teşekkür etti.

Bir an önce iyileşerek bisiklete binmeyi, gezip koşmayı arzuladığını dile getiren Topal, "Yatakta yatmak istemiyorum. Canım çok sıkılıyor. Okula gitmek, arkadaşlarımla parkta oynamak istiyorum. Allah'ın izniyle Küba'dan çok iyi döneceğim." ifadesini kullandı.

"Tedavi süreci tamamlandığında kalan parayı bu tarz hastalara bağışlayacağım"

Baba Ramiz Topal da oğlunun Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki tedavisi sayesinde hastalığının ilerlemesinin önüne geçildiğini belirterek, hastanedeki hocalara teşekkür etti.

Bu hastalığı daha önce hiç duymadığını söyleyen baba Topal, "Türkiye'de bunun tedavisi mümkün ama çocuğun ağrıları artınca akrabalarımız vasıtasıyla Küba'da bu hastalığın tedavisinin daha erken sürede yapıldığını öğrendik. Bunun üzerine raporları Küba'ya gönderdik. Hastalık ilerlemeden tedavi için bizi Küba'ya davet ettiler." diye konuştu.

Topal, maddi olarak gerekli parayı karşılayamadığı için akrabalarınca sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatıldığını ve çok kısa sürede gerekli paranın toplandığını vurgulayarak, "Kaymakamlık ve Valilikten yardım kampanyası için gerekli izinleri aldık. Sağ olsunlar onlar da destek verdiler. Çocuğun tedavi için gerekli limite yardım severler vasıtasıyla ulaşılmıştır. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Tedavi süreci tamamlandığında kalan parayı bu tarz hastalara bağışlayacağım." dedi.

"Onun ağrıları olunca bizim de yüreğimiz yanıyor"

Anne Zekiye Topal da çocuğunun son zamanlarda ağrılarının gittikçe arttığını belirterek, "Onun ağrıları olunca bizim de canımız, yüreğimiz yanıyor. Ağrısı geldiğinde her şeyi unutuyoruz. Gece yarıları hastaneye götürüyoruz. Tedavi için bize dua eden ve maddi katkılarıyla yardımcı olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Sosyal medya kampanyasını başlatan yenge Sevgi Topaloğlu da Küba'daki tedavi için maddi olarak yüksek bir ücrete ihtiyaç olduğunu öğrenince tüm sosyal medya hesaplarından yardım kampanyası için paylaşımlarda bulunduğunu, gerekli paranın kısa sürede toplandığını vurguladı.