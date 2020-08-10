Kemerinde 'mescit' bulunan 7 asırlık köprü
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Kemerinde 'mescit' bulunan 7 asırlık köprü

Kemerinde 'mescit' bulunan 7 asırlık köprü 7 asırlık Kurt Köprü turizme köprü oluyor Restorasyonda mescide inen merdiven kaldırılmış Ana kemerinde 'mescit' bulunan ve 7 asırdır korunan tarihi Kurt Köprü, geçmiş ile günümüz arasında köprü oluyor.

10.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:50

Kemerinde 'mescit' bulunan 7 asırlık köprü

7 asırlık Kurt Köprü turizme köprü oluyor

Restorasyonda mescide inen merdiven kaldırılmış

SAMSUN - Ana kemerinde 'mescit' bulunan ve 7 asırdır korunan tarihi Kurt Köprü, geçmiş ile günümüz arasında köprü oluyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Tekkekıran Mahallesi'nde İstavroz Çayı üzerinde yer alan ve kemerinde bulunan mescitle dikkat çeken 7 asırlık Kurt Köprü tarihi, mimarisi ve çevresindeki doğal güzelliklerle turizm için önemli mekanlardan bir tanesi olarak vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bizans döneminde yapıldığı ve Selçuklular döneminde onarım gördüğü düşünülen köprü, 95 metre uzunluğunda ve 4,8 metre genişliğine sahip. 2 ana kemer ve 2 tahliye gözü bulunan tarihi köprü büyüklüğü ve ihtişamıyla ilgi çekiyor. 2008 yılında yapılan restore ile mescidi ziyarete kapatılan Kurt Köprü, turizme köprü oluyor. Yurt içi ve yurt dışından birçok insan köprüyü ziyaret ediyor. Yerli vatandaşlar ise köprünün gölgesinde çayın kenarında piknik yapıyor.

"Restoreden önce mescide inen bir merdiven vardı, şu anda olmadığı için inmek mümkün değil"

Köprünün tarihi ve şu anki durumu hakkında bilgiler veren Tekkekıran Mahallesi Muhtarı Engin İnan, "2008 yılında restore edildi. 2 milyon TL harcandı bu köprüye. Daha öncesinde tahrip edildiğinde dolayı bu kadar geniş değildi. Vatandaşlarımız piknik yapmak amaçlı, bu tarihi değer görmek amaçlı köprüyü ziyaret ediyor. 7 asırlık bir köprü ve orta ayağında 3 kişinin rahatlıkla namaz kılabileceği kadar bir alanı var. Burası İpek Yolu olarak da kullanılıyordu. Köprü hem o vazifeyi görüyor hem de geçişlerde namaz kılmak için kullanılan bir alan oluşturuyordu. Restoreden önce mescide inen bir merdiven vardı. Şu anda olmadığı için inmek mümkün değil. Köprüye gelen yollar pek elverişli değil. Yollarının yapılması gerekiyor. Yapılırsa daha fazla kişinin köprüyü ziyaret edeceğini düşünüyorum" dedi.

Köprüyü ziyaret eden ve fotoğraflarını çeken vatandaşlar ise, "Buraya her sene geliyoruz. Doğal bir yer ve geçmişi bizi etkiliyor. Yurt dışından ve içinden buraya çok sayıda insan geliyor. Dağlar arasında bir yerde yer alması ve altından akan akarsu ile çok güzel bir bütünlük oluşturuyor" diye konuştular.

Tarihi Kurt Köprü, ihtişamı ve güzelliğiyle görenlerin beğenisini topluyor.

Kemerinde 'mescit' bulunan 7 asırlık köprü

Kaynak: İHA

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