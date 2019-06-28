Kemeraltı'nda yaz dönemi uygulaması başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yayaların Kemeraltı'nda daha güvenli bir ortamda gezerek alışveriş yapabilmesini sağlamak ve hava kirliliğini azaltmak için motorlu araç girişine getirdiği kısıtlama süresini yaz dönemi nedeniyle uzatma kararı aldı.

Tarihi hanları, şadırvanları ve havraları ile İzmir'in en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Kemeraltı Çarşısı'nda geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yaya öncelikli ulaşım uygulamasıyla çarşıya giren motorlu taşıtlar için saat kısıtlaması getirilmişti. "Yayalaştırma Projesi" kapsamında tarihi çarşı 10.30 ile 17.30 saatleri arasında motorlu araç girişine kapatılmıştı. Yayaların daha güvenli bir ortamda gezerek alışveriş yapmasını sağlamak ve bölgedeki hava kirliliğini azaltmak için hayata geçirilen uygulama vatandaşı ve esnafı memnun etti. İzmir Büyükşehir Bel ediyesi yaz döneminin gelmesi ile birlikte Kemeraltı'nı canlandıracak, vatandaşı ve esnafı memnun edecek yeni bir karar daha aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı doğrultusunda, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren vatandaşların yaz boyunca daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak için çarşının motorlu araç girişine kapalı olduğu zaman dilimi akşamları iki saat daha uzatılarak, 19.30'a çekildi.

Bariyerli kontrol

Kemeraltı'nda yayalaştırma bölgesine giriş ve çıkışlar bariyerlerle denetleniyor. İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) tarafından kontrol edilen sistemde, plaka okuyan hareketli bariyerler kullanılıyor ve motorlu taşıtlar sadece belirlenmiş saat aralığında giriş-çıkış yapabiliyor. Özel iletişim sistemleri ve kameralar aracılığı ile itfaiye-ambulans gibi acil müdahale araçları ihtiyaç anında rahatça hizmet verebiliyor. Motorlu araç girişinin yasak olduğu saatlerde çarşıda ticarethanelerin mal giriş çıkışı gibi gereksinimleri bölgede azami hız sınırını (20 km) aşmayacak el arabaları, kargo bisikletleri ve elektrikli araçlarla sağlanıyor. Trafiğin açık olduğu saatlerde ise alana yalnızca 3 tona kadar taşıma izni bulunan ticari araçlar girebiliyor. Bölgede yapılacak tüm yükleme ve boşaltma işlemleri bölgenin trafiğe açık zaman dilimlerinde gerçekleşiyor. Trafiğe kapalı zaman diliminde yapılması gereken indirme ve bindirme işlemleri ise yalnızca yayalaştırma bölgesi sınırlarında belirlenen noktalarda yapılıyor.

Kaynak: Bültenler