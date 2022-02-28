Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı - Haberler

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Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı

Trabzon'un Of ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönemi kutlama etkinliklerinde, bir sokak köpeğinin folklor ekibinin peşine takılması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Of ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönemi kutlama etkinliklerinde, bir sokak köpeğinin folklor ekibinin peşine takılması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Of Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte bir sokak köpeği ilgi odağı oldu. Kemençe eşliğinde sahneye çıkan horon ekibinin peşine takılan sokak köpeği, horon ekibiyle sahneye çıktı. Bir süre horon ekibini merakla izleyen sokak köpeği, vatandaşların ilgisini çekti. Kutlamalara katılan vatandaşlar cep telefonları ile bu ilginç anları kaydettiler. Bir süre etkinlikleri takip eden sokak köpeği daha sonra etkinlik alanından ayrıldı. - TRABZON

Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı

Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Of Belediyesi, Trabzon, Yerel, Haberler

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