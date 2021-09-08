Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
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Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu 99. yılında törenle kutlandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu 99. yılında törenle kutlandı.

Kemalpaşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Kaymakam Musa Sarı, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumları sonrası saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Karakayalı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 8 Eylül 1922'de Kemalpaşa'da konakladığı güne dair söylediği, "Muhterem kaza ahalisinin hissiyatını tercüme eden bu sözlerden çok memnunum. Bütün hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır; o gece ordumuzun İzmir'e girdiği günün burada geçirdiğim gecesidir. O vakit buradan geçerken o muhterem halkın gördüğü her türlü zulme rağmen resmimi koyunlarından çıkararak beni tanıdıklarını ve otomobilime atılarak kucakladıklarını unutmam, bu hatırayı yaşıyorum bahtiyarım." hatırasını aktardı.

Başkan Karakayalı, "Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı özgürlük meşalesi ile geleceğe tüm ulusumuzla birlikte güvenle yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vatan uğruna canını ortaya koyan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygı ve rahmetle anıyorum. 8 Eylül Kemalpaşa'mızın kurtuluşu kutlu olsun." dedi.

İlçedeki kutlamaların belediye tarafından düzenlenen diğer etkinliklerle devam edeceği öğrenildi.

Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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