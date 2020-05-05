Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının ardından bir kez daha alevlenen darbe tartışmalarına sert çıkan Kemal Kılıçdaroğlu "Yeter artık ya, ne darbesi" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde siyasetin gündeminde olan darbe söylentileri üzerinden partisinin eleştirilmesi hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, ülkede bir daha darbenin olmayacağını belirterek "Darbelerdenen büyük mağduriyeti çeken Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Yeter artık ya, ne darbesi Allah aşkına" ifadelerini kullandı.

"ALLAH AŞKINA KİM DARBEYİ GÜNDEME GETİRİR?"

Kılıçdaroğlu, son günlerde gündemde olan darbe söylentileri hakkında Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuştu. CHP Lideri, söz konusu tartışmaların kendisine sorulması üzerine şunları söyledi: Tamamen gereksiz, tamamen lüzumsuz bir tartışma. Allah aşkına, kim darbeyi gündeme getirir? Olmayacak bir şey. Bu ülkede darbe artık olamaz. Bu ülkenin insanları darbeye karşı bedeller ödediler.

"YETER ARTIK YA"

Özgür Bey 15 Temmuz darbe gecesi neredeydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Darbeye karşı çıkıyordu. Kürsüde ilk konuşanlardandı. 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda parlamentoya ilk gidenler CHP milletvekilleridir. Ve şunu da söyleyeyim size: CHP'nin iktidara yakın olduğu dönemlerde maalesef darbeler olmuştur ve darbelerdenen büyük mağduriyeti çeken de Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Yeter artık ya, ne darbesi Allah aşkına!

"DARBEYE KARŞI OLMAK LAFLA OLMAZ"

Darbeye karşı olanlara, demokrasiyi savunanlara açık çağrımdır: Gelin hep birlikte hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındıralım. TBMM'yi vesayetten kurtaralım. Siyasal partiler yasasını değiştirelim. Milletin vekilini liderler değil, milletin kendisi seçsin. Darbeye ve darbecilere karşı olanlar, darbecilerin bize giydirdiği darbe zırhına da karşı çıkmalılar. Darbeye karşı olmak lafla değil, gerçek bir demokrasiyi ülkeye getirmekle olur."