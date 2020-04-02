Kemal Kazak'tan sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili açıklama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kemal Kazak'tan sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili açıklama - Haberler
Gaziantep, Güncel

Kemal Kazak'tan sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili açıklama

Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar hakkında bir basın açıklaması yaptı.

02.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:15
Kemal Kazak'tan sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili açıklama

Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar hakkında bir basın açıklaması yaptı.

"Sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalı, mağduriyetleri giderilmeli ve talepleri karşılanmalıdır" diye Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı.

Kazak, yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları korona virüs salgınına karşı kahramanca bir mücadele vermektedirler. Sağlık ordumuz cephede göğüs göğüse çarpışıyor desek yanlış bir tabir olmaz. Nitekim 601 sağlık çalışanımızın korona virüs testlerinin pozitif olduğunu Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, 1 Nisan 2020'de açıkladı. Sağlık çalışanları cesur, yürekli ve fedakar kahramanlardır. Sağlık çalışanları salgınla mücadelenin sarsılmaz iradesidirler. 601 meslektaşımızın korona virüsü yeneceğine inanıyor, kendilerine acil şifalar diliyorum Böylesine fedakarca bir mücadele söz konusu iken cephenin şartlarını en iyi seviyede tutmak cephe gerisindeki herkesin görevidir" dedi.

"Koruyucu malzeme ve ekipman için titiz davranılmalı"

Sağlık çalışanlarına özellikle koruyucu malzeme desteği sağlanması gerektiğini vurgulayan Kazak, "Bu süreçte öncelik sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasıdır. Bu nedenle tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koruyucu ekipman ve malzeme konusunda en ufak bir eksiklik veya aksilik yaşanmamalıdır. Sağlık Bakanımız da 'koruyucu malzeme noktasında, eksiklik oluşturmamak konusunda bir gayret içindeyiz. Ben malzemeye ulaşamıyorum diyen lütfen bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksik oluşturmayacağız' demiştir. Önlemler her zaman en üst seviyede olmalı, çalışanların ihtiyaçları en kısa sürede karşılanmalıdır. Kronik hasta olan sağlık çalışanları da idari izinli sayılmalıdır. Çalışan sağlığında bir diğer mesele kronik hastalığa sahip çalışanların durumudur. Bu meslektaşlarımızın içinde acil bir düzenleme yapılarak idari izinli sayılmaları hususu yeniden değerlendirilmelidir. Kronik hastaların yaşlılar gibi risk grubunda olduğu düşünüldüğünde bunun bir zaruret olduğu açıktır. Barınma sorunu yaşanmamalı. Ayrıca sağlık çalışanlarının ailelerini koruma kaygıları için de gereken yapılmalı, ücretsiz konaklayıp dinlenecekleri otel veya kamu sosyal tesisleri idareler tarafından hazır edilmelidir. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuya ait tüm sosyal tesisler sağlık çalışanlarının kullanımına açılmıştır. Ayrıca hayırsever otel sahipleri de bu konuda imkan sağlamıştır. Tüm bunlar varken ne yazık ki hala bize kalacak yer sorunu yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız olduğu bilgisi gelmektedir. Bu yönde çalışanların şikayetleri gözlemlenmektedir. İdareciler bugün değilse hangi gün sağlık çalışanlarının sorunlarını çözeceklerdir. Taşrada yönetici olanlar başka işlerle değil bu işlerle meşgul olmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

"Nöbet ücretleriyle motivasyonumuzu bozmayın"

Bazı yöneticilerin sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozmamasını da isteyen Kazak, "Sağlık çalışanları kahramanca bir mücadele verirken bazı işgüzar yöneticilerin çalışma düzenlerini bahane ederek nöbet parası vermeyeceğiz, kesinti yapacağız, ödemede bulunmayacağız gibi söylemlerle sağlık çalışanlarının karşısına çıktıkları görülmektedir. Böyle yapanlara hatırlatıyorum, bugün verilen mücadele para pul meselesi değildir. Türk milletinin sağlığı, Türk devletinin selameti için geceyi gündüze katarak yürütülen bir mücadeledir. Siz de bunun idrakine varın. Kahramanların moral ve motivasyonunu bozacak iş ve işlemlerden uzak durun. Verilen mücadelenin değeri ölçülemezken, bir de çalışandan kesinti yapmaya kalkanlar kime ve neye hizmet ettiklerini ve ne yaptıklarını iyi düşünsünler" şeklinde konuştu.

"Alkışlar için minnettarız"

Sağlık çalışanlarına alkışla destek olan vatandaşlara da teşekkür eden Kazak, "Buradan bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Sağlık çalışanlarına alkışlar, tebrikler ve dualar için necip Türk milletine teşekkür ediyoruz. Fakat yöneticilerden de gereğini yapmalarını bekliyoruz. Süreç temenni ve teşekkürlerle geçiştirilecek bir süreç değildir. Sağlık çalışanlarının önce sağlığı korunmalı, sonra mağduriyetleri giderilmeli ve talepleri karşılanmalıdır. Türk Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşması için, onlarını sesi ve güvendiği liman olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Haberler
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız...
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira...
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Lütfü Türkkan Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Polat Serdar Ortaç Haluk Levent
Spor Falcao Tamer Tuna Rüştü Reçber Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Milli İtalya Avrupa
Şu an buradasınız: Kemal Kazak'tan sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 18:58:18. #1.14#
title