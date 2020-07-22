Kemal Gülman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir ve hakkında bilgiler
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Kemal Gülman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir ve hakkında bilgiler

Türkiye'nin en zengin isimlerinden birisi Kemal Gülman kimdir, nerelidir, mesleği nedir ve hakkındaki diğer tüm bilgilere bu haberimiz altından ulaşabilirsiniz.

Kemal Gülman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir ve hakkında bilgiler
22.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:09

Gülman Group'un CEO'su olan Kemal Gülman nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir gibi soruların cevaplarını sizlere yazalım.

KEMAL GÜLMAN KİMDİR?

Kemal Gülman, Gülman Group'un sahibi ve CEO'sudur. Gülman Group 1952 yılında kurulan gayrimenkul, ticaret, sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren bir firmadır. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisidir.

Gülman Group'un sahibi olan Kemal Gülman, Türkiye'nin en zengin kişiler listesinde ilk 100 sırada yer almaktadır. Yapılan araştırmaya göre ilk 100 en zenginler listesi içerisinde Kemal Gülman 50. sırada yer alıyor. Gülman Group'un özellikle başta gayrimenkul sektörü olmak üzere, enerji, denizcilik, lojistik vb. alanlarda birçok başarısı bulunmaktadır.

Kemal Gülman doğum tarihi : 1932 doğumlu (12 Kasım 1932 olduğu düşünülüyor)

Kemal Gülman kaç yaşında : 88 yaşında

Kemal Gülman nereli : -

Kemal Gülman mesleği nedir : Gayrimenkul sektörü

Kemal Gülman burcu ne : Akrep

KEMAL GÜLMAN HANGİ ŞİRKETİN BAŞIDIR?

Kemal Gülman, Gülman Group şirketinin sahibidir. 1952 yılında kurulan Gülman Group şirketi gayrimenkul alanında hizmetler vermektedir. Türkiye'nin en çok kazanan firmalarından birisidir.

KEMAL GÜLMAN EVLENDİ Mİ?

Kemal Gülman 28 yıl önce Feryal Gülman ile dünya evine girmişti. Kemal Gülman ve Feryal Gülman çiftinin 17 yaşında Aslan Kemal isminde oğlu var. Feryal Gülman, 21 senelik eşinin kendisini, 1991 doğumlu genç bir kızla aldatması gerekçesi ile Kemal Gülman'a boşanma davası açmıştı. Boşanma davasından yüklü bir miktar tazminat talep edilmişti.

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