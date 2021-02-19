Kemal Can Parlak, Enes Batur'u Yalan Makinesine Bağladı

00'da gerçekleştirdiği "Yalan Makinesi" programında Enes Batur'u konuk etti. Enes Batur'u yalan makinesine bağlayan yayıncı aynı zamanda sohbet ederek enteresan bir yayın gerçekleştirdi. Twitter hesabında yayın öncesi duyurusu yapan Kemal Can Parlak, yayında Enes Batur'u daha yakından tanıyacaklarını da söylemişti.

"Bir Yayın Yapayım 7 Yayına Bedel Olsun"

Kemal Can Parlak Twitch yayınında Enes Batur'u ağırlarken ilginç sorular da ardı ardına geldi. Bu sorulardan biri Enes Batur için Twitch'e girmek isteyip istemediğiyle ilgili oldu. Batur, " İstediğimiz gibi içerik üretebiliriz ancak ben şu an daha az ve öz işler yapmak istiyorum. Twitch mecrasında ekstra beni görmeleri insanları sıkabilir. Ben istiyorum ki bir yayın yapayım 7 yayına bedel olsun" dedi.

Klibiyle ilgili de yayına hazırlıklı gelen Enes Batur, Kemal Can Parlak'a klip sahnelerini içeren bir filmbook hediye etti. Kliple ilgili de konuşan Batur, "Babam ben küçükken göreve giderdi ve 3 ay gelmezdi. Bir gün yine gidiyordu ve ben de gitme demiştim. Babam da buna karşılık sen ve senin gibi kardeşlerin de huzurla yaşayabilsin diye gidiyorum demişti. Ondan esinlenip bu klibi yaptım. Benim için çok önemli ve değerli " dedi. Yalan makinesinde de bu konu üzerine Kemal Can'a klibi beğenip beğenmediği soruldu ve yayıncı da beğendiğini söyledi.

"Entertainment Konusunda En iyisi Olduğumu Düşünüyorum"

Yayında daha öncede belirttiği gibi Kemal Can Parlak da yalan makinesi koltuğuna oturdu. Gelen sorular arasında "Türkiye'deki en iyi Twitch yayıncısı olduğunu düşünüyor musun" sorusu vardı. Yalan makinesinde ilk önce "hayır" cevabını veren yayıncı, daha sonra"Eğlence ve entertainment konusunda en iyisiyim" dedi.

Kaynak: Playerbros