Kelbecer'i terk eden Ermeniler son kez ayin düzenledi

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesini terk eden Ermeniler kentte son kez ayin düzenledi.