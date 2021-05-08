'Kekova'ya yat turu yasağı kaldırılsın' talebi

ANTALYA Demre'de faaliyet gösteren yatçılar ve tur rehberleriyle ilçenin güzelliklerini görmeye gelen turistler, tam kapanma sürecinde yat turunun yasaklanması nedeniyle Kekova'yı ziyaret edemiyor.

ANTALYA Demre'de faaliyet gösteren yatçılar ve tur rehberleriyle ilçenin güzelliklerini görmeye gelen turistler, tam kapanma sürecinde yat turunun yasaklanması nedeniyle Kekova'yı ziyaret edemiyor. Turistler, Kekova'nın güzelliğini görmeden dönmek istemediklerini belirtirken, Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan da "Biz de bu yasağın kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Antalya'nın Demre ve Kaş ilçelerinde, tam kapanma döneminde de günübirlik onlarca turist ağırlanıyor. Tam kapanma öncesi Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ve Myra Antik Kenti'ni gezen ardından da Kekova'ya yat turuna çıkabilen turistler, kısıtlama nedeniyle Kekova turuna çıkamıyor. Demreli yatçılar, turistlerin toplu olarak otobüslerle yolculuk yapıp, gezilere katıldığını ancak yat turuna çıkamadığını belirtirken, yasağın kaldırılmasını istedi. Yatçılar, kısıtlamanın kaldırılması için Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan destek isterken, tur rehberleri de Kekova turuna götürememeyi, turistlere izah edemediklerini dile getirdi.

'DÜNYANIN CENNETİNİ GÖRMELİYDİK'Demre'ye tura geldiklerini ancak Kekova turuna çıkamadıklarını söyleyen Litvanyalı İolou Padkosa, "Gelirken mutlaka görmem gereken yer olarak okuduğum Kekova'yı görememek beni üzdü. Biz sabah otobüsle toplu olarak geldik. Her tarafa girdik. Bize her yer açıksa Kekova turu niye yasak? Bunu anlamış değilim. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak Kekova turu yapılmalı. Yatlar açık havada yol alıyor. Otobüse göre daha az tehlikeli. Yata belli sayıda yolcu alınarak, 'dünyanın cenneti' diye okuduğum Kekova'nın güzelliklerini görmeliydik" dedi.'YATLA NİYE GİDİLMİYOR?'Ukrayna'dan eşi Marina Vitko ile gelen Sergey Vitko da "Bugün Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni gördük. Bizim için kutsal bir mekandı; ancak tarih, doğa harikası Kekova'yı da görmek istedik. Kekova'nın koylarında yüzmek, rehberimizin anlattığı Batık Kenti, Simena Antik Kenti'ni görmek, orada fotoğraf çekmek isterdik. Gerçekten üzgünüz. Demre'ye otobüsle geliniyorsa Kekova'ya yatla niye gidilmiyor? Yat turu, otobüs yolculuğuna göre daha güvenli" diye konuştu.'YASAĞIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ'Yat turlarının yasaklanmasıyla turistlerin Kekova'yı göremediklerini anlatan Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan da "Alanya'dan Kemer'e kadar olan bölgeden turist, kapalı otobüslerle Demre'ye kadar gelebiliyor. Kapalı alan olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ne girebiliyor. Myra'ya girebiliyor, yemek yiyebiliyor. Covid-19'un en az bulaşabileceği açık havada, deniz üzerindeki yat turuna gidemiyor. Demre'ye gelen Rus ve Rus cumhuriyetlerinden turistlerin iki sevdası vardır; bir Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etmek bir de yatla Kekova turuna çıkmak. Yat turlarının yasaklanmasıyla Kekova'yı göremiyorlar, bu arzularını gerçekleştiremiyorlar. Biz bu yasağın kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR