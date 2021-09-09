Kefirin faydaları nedir? Kefir nasıl yapılır? Kefir gaz yapar mı?

Superfood yani sağlıklı yiyecekler içeçecekler kategorisinde bulunan kefir hakkında "Kefirin faydaları nedir? Kefir nasıl yapılır? Kefir gaz yapar mı?" sorularının yanıtları merak ediliyor. Yoğunluğu bakımından yoğurt ile süt arasında olan kefir, mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır.

Kefir nasıl yapılır? Kefir gaz yapar mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Fermente bir içecek olan kefir, probiyotik bakımından oldukça zengindir. Bağırsaklarımız için oldukça iyi olan kefirin faydalarını sizler için derledik.

KEFİR NEDİR?

Kefir, keçi, inek, hindistancevizi, pirinç, soya, koyun gibi her türlü sütten yapılabilen fermente bir süt içeceğidir. Geleneksel olarak, sütün bakteri ve maya karışımı olan kefir taneleri ile kültürlenmesiyle yapılır. Kefiri, muhtemelen yoğurdun yanında veya belki de doğal gıdalar bölümünün soğutulmuş kısmında bulabilirsiniz. Aslında yoğurda çok benziyor ama o kadar yoğundeğil. Kefiri keskin, hafif asidik bir tada sahip içilebilir bir yoğurt olarak düşünebilirsiniz.

Ancak kefir için daha da fazlası var. Fermente bir içecek olan kefir, bağırsaklarınız için iyi probiyotikler bakımından zengindir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KEFİR NE DEMEK, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kefiri son yıllarda sıklıkla duymuş olabilirsiniz ama bu yeni bir şey değil. Kefir binlerce yıl önce Rusya'da Kafkas Dağları'nda ortaya çıktı ve Doğu Avrupa ülkelerinde uzun bir geçmişi var. "Kefir" kelimesi, "iyi duygu" anlamına gelen Türkçe bir kelimeden gelir. Kefir tanelerinin Müslüman kültüründe de bir geçmişi vardır ve Allah'ın bir hediyesi olarak kabul edilmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Araştırmacılar içeceğin sağlığa faydalarını araştırdıkça kefir giderek daha popüler hale geldi. Son yıllarda beslenme dünyasında moda olan probiyotiklerle doludur.

Probiyotikler, bağırsaktaki mevcut bakterilere eklenen bakterilerdir. Çoğu zaman kefir, sağlıklı bölümünü artıran vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiştir. Ve laktoz intoleransınız varsa iyi haber: Küçük bir çalışma, kefirin laktoz sorunları olan kişilerin laktozu tolere etme ve sindirme şeklini iyileştirdiğini buldu. Aslında, fermente olduğu için kefirin kendisi yaklaşık yüzde 99 laktoz içermez. (İyi bakteriler, süt şekeri olan laktozu tüketir.) Bu nedenle, bir süt ürünü olarak kabul edildiği için bunu limit dışı olarak düşünmeyin.

DİYET VE BESLENMEDE EN YENİLER

Kefirde bulunan besin, onu oluşturmak için kullanılan süte ve ona eklenen aromalara göre değişebilir.

İşte şeker ilavesiz 1 su bardağı az yağlı inek sütü kefirinin beslenme bilgisi:

110 kalori

11 gram (g) protein (yüzde 22 günlük değer veya DV) (5)

2 gr yağ (yüzde 3 günlük değer) (6)

12 g karbonhidrat (yüzde 4 günlük değer) (7)

12 gr şeker

390 miligram kalsiyum (yüzde 30 günlük değer)

90 mikrogram A vitamini (yüzde 10 günlük değer)

KEFİRİN FAYDALARI NEDİR?

Kefir, bir dizi olası sağlık yararı sunar.

Sağlıklı Bir Bağırsak Kefir gibi fermente edilmiş gıdalar, sindirime ve bağışıklığa yardımcı olabilecek iyi bakteriler olan probiyotikler açısından zengindir.

Antibakteriyel Özellikler Bakteri yüklü kefirin bazı kötü bakteri türlerine karşı korunmaya yardımcı olduğu düşünülse de doğru.

Güçlü Kemikler İş başındaki kalsiyum budur. Güçlü kemikleri destekler ve osteoporoz ve kırıklara karşı korunmaya yardımcı olur.

Düşük Kolesterol Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, kefirin yüksek kolesterolü düşürebildiğini bulmuştur , ancak insanları içeren çalışmalar bu bulguları doğrulamamıştır, bu nedenle bu olası fayda teyit edilmeden önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Antikanser Özellikleri Birkaç hayvan çalışması, kefirin tümörlerin büyümesini engelleme yeteneğine sahip olduğunu buldu, ancak yine, aynı etkilerin insanlarda görülüp görülmeyeceğini öğrenmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Yaraları İyileştirme Bir hayvan çalışmasında, yaralar kefir tanelerinden yapılan topikal bir jel ile tedavi edildiğinde daha hızlı iyileşti ve bu fermente gıdanın başka bir olası faydası olduğunu ortaya koydu.

Kan Şekeri Kontrolü 2015 yılında yapılan bir araştırma, her gün 600 mililitre (yaklaşık 2,5 bardak) kefir içen tip 2 diyabetli çalışma katılımcılarının, kontrol grubundakilere göre daha düşük HbA1C okumalarına - iki ila üç aylık ortalama kan şekeri seviyelerine - sahip olduğunu buldu. grup.

Alerji Yardımı Astımlı hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma, kefirin alerji semptomlarını ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olduğunu buldu. Bununla birlikte, teoriyi desteklemek için insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

KEFİR GAZ YAPAR MI?

Kefir, probiyotik bakımından oldukça zengindir ve bağırsak sağlığını olumlu yönde etkiler. Kefir gaz yapmaz ancak tuvalet sorunlarınızı çözmenize yardımcı olur.