Kefaret son bölüm full izle! Kefaret 14. bölüm izle! Kefaret 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kefaret son bölüm full izle! Kefaret 14. bölüm izle! Kefaret 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

21.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:32
Kefaret son bölüm full izle! Kefaret 14. bölüm izle! Kefaret 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kefaret dizisinin son bölümü Fox ekranlarında 21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı. İşte merakla beklenen Kefaret'in 14. bölümünü tek parça izleyebileceğiniz link.

Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un baş rollerinde oynadığı Kefaret 14. bölümle birlikte seyircilerin karşısındaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla televizyon dünyasına damga vurmak isteyen yapım için birçok kişi ilgi göstererek FOX TV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyemeyenler ya da bir kez daha izlemek isteyenler ise seyretme seçeneklerini araştırarak öğrenmek amacıyla sorgulamalar gerçekleştiriyor. Kefaret 14. bölüm tek parça, full ve Youtube izle seçenekleri haberimizde yer alıyor. Kefaret 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KEFARET SON (14.) BÖLÜM İZLE

Kefaret dizisinin 14. bölümünü tek parça izleyebileceğiniz link.- tıkla

Zeynep bir yandan anne ve baba hasreti çeken Cansu'nun isyanıyla başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da devlet korumasına alınmak istenen Sude'nin hukuki sorunlarıyla uğraşmaktadır. Zeynep, Sinan'ın kendisiyle evlenip Sude'nin koruyucu ailesi olma planlarından Avukat Buket'in telkinleriyle vazgeçtiğini öğrenip iyice çileden çıkar. Arzu, Cansu'ya ulaşabilmek amacıyla Ahmet'i baştan çıkarabilmek için her yolu denerken Meltem de boş durmayıp savcılığa Zeynep'in sahtekarlık yaparak Sabri'nin mirasına konduğu yönünde bir ihbarda bulunur. Açılan soruşturma nedeniyle bütün paralarına el konan Zeynep zor günler yaşarken Ahmet hasret çeken Cansu ve Arzu'yu gizlice görüştürmeye karar verir. Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU:

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 18:32:32. #1.14#
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