Kediyi iple çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vurdular

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kız çocuğu, iple bağladığı yavru kediyi çatıdan sarkıtırken, kız kardeşi de süpürgeyle art arda vurdu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kız çocuğu, iple bağladığı yavru kediyi çatıdan sarkıtırken, kız kardeşi de süpürgeyle art arda vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, Gebze'nin Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre kız çocuğu, iple bağladığı kediyi evin çatısından sarkıttı. Küçük kız, kediyi daha sonra evin tavanına doğru çekip, olduğu yerde döndürdü. Bu sırada tavana süpüren kız kardeşi, elindeki süpürge ile iple bağlı kediye art arda vurdu. Küçük kız, daha sonra süpürgeyi ters çevirip, sapıyla kediye vurdu. İpi elinde tutan kız da hareketsiz kalan yavru kediyi sürükleyerek, çekti. Görüntüleri cep telefonu kamerasıyla uzaktan çeken kişi de çocuklara tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri, soruşturma başlattı. Polis, çocukların yaşadığı eve giderken, olayın daha önce yaşandığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan