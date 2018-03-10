Kedi Filmini İzlemeye Mama ile Geldiler

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği film gösterimine gidenler bilet yerine mama ile salona girdi. Kedi isimli belgesel filmi izleyen hayvanseverlerin getirdiği yaklaşık iki buçuk ton mama, kırsalda yaşam mücadelesi veren can dostlarına dağıtılacak.

Katıldığı festivallerde büyük ilgi gören belgesel film 'Kedi', Nilüfer Belediyesi'nin Konak Kültürevi'nde düzenlediği etkinlikte Bursalı sanatseverlerle buluştu. Başrollerinde İstanbul sokaklarının sıcak sakinleri olan kedilerin yer aldığı belgesel filmde, küçük can dostların yaşadıkları sıkıntılara ışık tutuluyor. Ceyda Torun'un yönetmenliğini yaptığı filmi izleyemeye gelenler bilet yerine mama bağışında bulunarak salona girdi. Gecede yaklaşık 2 buçuk ton mama toplandı.

Bozbey'de 500 kilogram mama desteği

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 500 kilogram mama desteğinde bulundu. Filmi izlemeye gelen Nilüfer Belediye Başkan Vekili Zekeriya Işık, Başkan Bozbey'in bağışladığı mamaları yetkililere gösterim öncesi teslim etti. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi IVSA Bursa Topluğu öğrencileri de 250 kilogram mama bağışında bulundu.

Toplanan mamalar, Nilüfer Belediyesi, Aykırı Sinema Derneği, Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği, Nilüfer Kent Konseyi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi IVSA Bursa Topluğu, Koza Kuş Gözlem Topluluğu, Bursa Teknik Üniversitesi Hayvanları Anlama ve Koruma Topluluğu tarafından kırsal alanlarda yaşam mücadelesi veren can dostlarına dağıtılacak. - BURSA