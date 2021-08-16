Keçiören'e yeni bir kütüphanede daha kazandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keçiören'e yeni bir kütüphanede daha kazandırıldı

Keçiören'e yeni bir kütüphanede daha kazandırıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yücel Hacaloğlu Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Toplum olarak bir yere varacaksak bunun temelinde okumak ve eğitim vardır.

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yücel Hacaloğlu Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Toplum olarak bir yere varacaksak bunun temelinde okumak ve eğitim vardır. Beraberinde de çağımızın gereği bilim ve teknoloji vardır. Çocuklarımızı geleceğe taşıyacak hizmetleri yapmak bizim boynumuzun borcudur. İlçemizde kütüphane sayımızı çoğaltıyoruz ve çocuklarımız rahat bir ortamda çalışma imkanı buluyorlar. " dedi.

"AYAKLI BİR KÜTÜPHANEYDİ"

Açılışta katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada kütüphaneye ismi verilen Yücel Hacaloğlu ile ilgili görüşlerini de aktaran Başkan Altınok, şunları dile getirdi:

"İnsanlar doğar yaşar ve geride eserler bırakır. Yücel Hacaloğlu da ülkesine, milletine ve devletine kendini adamış; okuyan, ayaklı bir kütüphaneydi. Ülkemize, devletimize, milletimize ve geleceğimize hizmet eden isimler yaşatılmalı. Gençlerimiz o isimleri tanımalı ve örnek almalı. Yücel Hacaloğlu'na ait 2 bin 500 civarındaki kitap kütüphanemize bağışlandı. Bundan dolayı Hacaloğlu ailesine teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımız önemli bir çalışma ortamını kazandı. Yücel Hacaloğlu'nun ruhu ebediyen burada yaşayacak, gençlere bir rol ve bir yol gösterici olacaktır. Yücel Hacaloğlu'na Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Ülkemize milletimize devletimize hizmet eden bütün güzel insanlara rahmet diliyorum. Kütüphanemizin kurulmasına destek veren Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. "

Yücel Hacaloğlu'nun eşi Türkan Hacaloğlu da kütüphanenin açılmasını ve buraya Yücel Hacaloğlu isminin verilesini sağlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkürlerini sundu.

Yücel Hacaloğlu Kütüphanesi'nin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Yücel Hacaloğlu'nun eşi Türkan Hacaloğlu, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan katıldı.

7 BİN 500 KİTAP YER ALIYOR

Yücel Hacaloğlu Kütüphanesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği protokolü kapsamında otomasyon sistemi bulunuyor. Kütüphanede 7 bin 500 kitap yer alıyor. İç mekanın yanı sıra dış mekanda da çalışma alanı bulunan kütüphanede 92 kişi aynı anda çalışma yapabiliyor. Her gün çay, çorba ve poğaça ikramının yapıldığı kütüphaneden isteyen ödünç kitap da alabiliyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Demet Akalın Seren Serengil
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keçiören'e yeni bir kütüphanede daha kazandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 20:39:23. #1.14#

title