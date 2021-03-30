Keçiören'de dağ taş temizlendi
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Keçiören'de dağ taş temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Keçiören'de dağ taş temizlendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köyleri ve buralarda bulunan mesire alanlarının temizlendiğini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köyleri ve buralarda bulunan mesire alanlarının temizlendiğini belirtti. Altınok, "Köylerimizin temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği köylerimizi ve mesire alanlarımızı rutin aralıklarla temizliyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için azami gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekibi, Başkan Turgut Altınok'un talimatıyla ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köyleri ile Sarıbeyler ve Kösrelik göletleri etrafında geniş çaplı temizlik çalışması yürüttü. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kağıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından toplanarak çöp toplama noktasına götürüldü.

Temiz şehir, temiz sokak

Piknikçilerin ve doğaseverlerin çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. 'Yeşil çevre, temiz şehirler ve temiz sokaklar' anlayışıyla çalışıyoruz. Keçiören'de sokaklarımızdan başlayarak doğal alanlarımızı özenle temizliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'de dağ taş temizlendi
Keçiören'de dağ taş temizlendi
Keçiören'de dağ taş temizlendi
Keçiören'de dağ taş temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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