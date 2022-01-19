Keçiören'de Çocuk Meclisi kuruldu, ilk kongre yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi 1. Olağan Seçimli Kongresi ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi 1. Olağan Seçimli Kongresi ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye katılan ve katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kent konseyinin amacı şehrimizi birlikte yönetmektir. Yasalara uygun olarak kurduğumuz Kent Konseyi halkımızın iradesini yönetime daha kolay, daha verimli bir şekilde yansıtmak için önemli bir misyona sahiptir. Keçiören'in bir milyona yakın nüfusu var. 51 mahallemiz var. Birçok ilden büyük bir ilçe. Tüm toplum kesimlerinin farklı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları belirleyen ve birlikte çözüme kavuşturma noktasında bizlere destek olan Kent Konseyimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Altınok, salonda bulunan öğretmen ve öğrencilere Keçiören Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler de vererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir milletin, bir devletin, bir ülkenin geleceği çocukları ve gençleridir. Ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Çocukken biz Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkar olduk. Ortaya koyduğumuz tesisler, parklar, spor kompleksleri ve sosyal donatı alanları çocuklarımızın ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebilmelerine imkan sağladı. Şimdi Cumhuriyet Kulemizi tamlıyoruz. En üst katında da çocuklarımız için uzay terası ve bilim merkezimiz olacak. Aqua parlar, teleferik, Türkiye'de ilk olan Deniz Dünyamızı hep çocuklarımız için yaptık. Lunapark ve buz pateni pistimizi de tamamlıyoruz, yakında açılışını yapacağız. Keçiören spor tesisi ve park bakımından Türkiye'nin en zengin ilçesidir."

Türkiye'nin dünyanın en güzel ülkesi olduğunu ve dünyada bulunan bütün güzelliklerin yüzde seksenine sahip olduğunu da vurgulayan Altınok, "Genç yaşta vatan için çalışmaya başlayan, mandayı kabul etmeyen, Türk milleti esareti kabul etmez, Türk eğilmez ve bükülmez, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek Milli Mücadele'yi başlatan büyük önder, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Keçiören'deki 21 farklı ortaokulun 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerden oluşan Çocuk Meclisi Genel Kurulunca Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Emin Abay(12) oy birliğiyle Çocuk Meclisi Başkanı seçildi. Divan Başkanlığını Keçiören İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gökhan Bahadır'ın yaptığı kongrede aynı zamanda başkanla birlikte 39 kişiden oluşan yürütme kurulu üyeleri de seçildi.

Başkan Altınok, konuşmasının sonunda Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ahmet Emin Abay ile sohbet etti. Ahmet Emin Abay'a vadettiği projeleri hayata geçirmesi yönünde tavsiyelerde bulunan Altınok, bu projeleri hayata geçirirken kendisine destek vereceğini de söyledi. - ANKARA