Keçiören'de ata tohumunun mahsulleri hasat edildi

ANKARA (DHA) - KEÇİÖREN Belediyesi tarafından Bağlum'da 19 dönümlük alana kurulan bostana düzenlenen geziyle, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı üyelerine, ata tohumundan üretilen mahsuller tanıtıldı ve hasat yapıldı.

Tarımsal üretimin önemine ve ata tohumunun yaygınlaştırılmasına dikkat çekmek için düzenlenen bostan gezisine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Pınar Ayhan ve vakıf üyeleri katıldı. Etkinlikte bostan alanına kurulan sahnede Keçiören'in genç yıldızları konser vererek katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Pınar Ayhan, tarımsal üretimin ve ata tohumun yaygınlaştırılması için yapılan çalışmaların tanıtımı için vakıf üyelerine yönelik düzenlenen bostan gezisi için Başkan Altınok'a teşekkürlerini iletti.

'ANKARA'NIN BİRÇOK NOKTASINA ÜCRETSİZ FİDE VEREBİLİRİZ'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, köyden kente göç ile ata tohumlarının kaybedildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Şimdi raf ömrü uzun hibrit tohumlar tercih ediliyor. Ama biz ata tohumlarımızın peşindeyiz. Bostanımızda yetiştirdiğimiz tüm sebzelerimiz ata tohumundan üretilmiştir. Tattığınızda lezzetinden de anlaşılıyor. Ata tohumundan üretilen fideler belediye ait seralarda yetiştiriliyor. Bostanımızdaki tüm sebze ve meyvelerimizin fidesini seramızda ürettik. İlçemizde 4 köyümüz var. Köylerimize ücretsiz sebze fidesi dağıttık. Şu anda bu köylerimiz sebze ve meyvecilik yapıyor. Fidelerimizden Ankara'nın birçok noktasına ücretsiz verebiliriz. Üretimi yaygınlaştırmak için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Sağlıklı yaşam Türkiye'nin her yerine dağılsın. Aynı zamanda köylülerimize ücretsiz siyez buğday dağıttık ve köylerimize tandır damı yaptık. Bu buğdaylardan elde ettiğimiz unla üretilen ekmeğin lezzeti ise hiçbir şeyde yok. Tarımsal üretim çalışmalarımız ülkemize, geleceğimize, çocuklarımıza olan borcumuzdur. Onlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, yıkılan kaybolan değerlerimizi bulacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz. Seneye de üzüm bağımızda Hasandede üzümlerimizi hasat ederek dünyanın en lezzetli üzümlerini toplayacağız."

'ÜCRETSİZ FİDE VE TOHUM DESTEĞİ SAĞLIYOR'

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da, yakın gelecekte dünyayı ilgilendiren en önemli şeyin tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu tarım ve hayvancılık. Ata tohumu ile ilgili TİGEM'in de çok kapsamlı çalışması var. Keçiören Belediyesi de tarımsal üretimi teşvik etmek ve köye dönüşü sağlamak için ücretsiz fide ve tohum desteği sağlıyor. Destek verildiği zaman, köylerde insanlarımızın ayağı çamura değmediği zaman çiftçilerimiz yeniden köyüne dönerek üretim yapmaya başlıyor. Bu güzel çalışmalarından dolayı Keçiören Belediyesine ve başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Daha sonra vakıf üyeleri, belediye ekipleri tarafından dağıtılan hasır sepetlere sebze topladı.