Keban'dan Marmaris'teki yangın bölgesine 6 su tankeri gönderildi
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Keban'dan Marmaris'teki yangın bölgesine 6 su tankeri gönderildi

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Keban İlçesinden, Keban Belediye Başkanlığının organizesiyle Marmaris'teki yangına müdahale için 6 su tankeri gönderildi.

Elazığ'ın Keban İlçesinden, Keban Belediye Başkanlığının organizesiyle Marmaris'teki yangına müdahale için 6 su tankeri gönderildi.

Keban Belediyesi,Türkaylar Alabalık Firmasına ait 6 su tankerini Marmaris'teki Yangının Müdahalesi ile söndürülmesinde destek olmak ve kullanılmak üzere 6 su Tankeri Keban'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek üzere Akşam üzeri hareket etti.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı " Özel Sektör firması Türkaylar Alabalık Sahibi Mehmet Türkay bize başvurarak Keban Belediyesi bünyesinde Marmaris teki yangının söndürülmesinde kullanılmak üzere 6 su tankeri verebileceklerini söylediler.

Bizde bu talebi olumlu karşıladık 6 Su tankerini Marmaris'teki yangına müdahalesinde kullanılması için gönderdik ve uğurladık. Allah devletine böyle bağlı ve destek olan insanlara zeval vermesin.Kendilerine ilçem adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Keban'dan Marmaris'teki yangın bölgesine 6 su tankeri gönderildi
Keban'dan Marmaris'teki yangın bölgesine 6 su tankeri gönderildi
Keban'dan Marmaris'teki yangın bölgesine 6 su tankeri gönderildi
Keban'dan Marmaris'teki yangın bölgesine 6 su tankeri gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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