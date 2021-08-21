KDK'nın girişimiyle 'Çöp Taksi' ifadesi 'Sıfır Atık Toplama Aracı' olarak değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KDK'nın girişimiyle 'Çöp Taksi' ifadesi 'Sıfır Atık Toplama Aracı' olarak değişti

KDK'nın girişimiyle 'Çöp Taksi' ifadesi 'Sıfır Atık Toplama Aracı' olarak değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), belediyeye ait çöp toplama kamyonları üzerinde yazılı olan 'Çöp Taksi' ifadesini bir vatandaşın başvurusu üzerine 'Sıfır Atık Toplama Aracı' olarak değiştirildiğini duyurdu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), belediyeye ait çöp toplama kamyonları üzerinde yazılı olan 'Çöp Taksi' ifadesini bir vatandaşın başvurusu üzerine 'Sıfır Atık Toplama Aracı' olarak değiştirildiğini duyurdu.

KDK'ya bu konuda başvuran vatandaşın bölgede hizmet veren taksi esnafı olarak rahatsız olduklarını belirtmesi üzerine sorunun çözümü için ilgili belediyeyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözülmesi için yapılan görüşmeler neticesinde ambalaj atığı toplama araçlarının üzerinde yer alan 'Çöp Taksi' ibaresinin 'Sıfır Atık Toplama Aracı' olarak değiştirildiğini belirtti.

KDK'ya başvurdu, yönü evine dönük kamerasının açısı değiştirildi

Elazığ'dan KDK'ya başvuruda bulunan vatandaş, evinin hastane girişine yakın olduğunu ve hastane girişinde bulunan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon kamerasının mutfak dahil tüm odalara baktığını belirterek, bu durumun özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini iddia etti. Başvurucu, bahse konu Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon kamerasının evinin balkonunun önünden kaldırılması için çözümü Kamu Denetçiliği Kurumunda aradı. Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşı haklı bularak mağduriyetin giderilmesi için Elazığ Valiliği ile görüşü. KDK'nın girişimleri sonucunda Elazığ Valiliği, özel hayatın gizliliği ilkeleri kapsamında bahse konu binayı görmeyecek şekilde kamera açısının ayarlandığının bilgisini verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç İngiltere'de onaylandı
Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç İngiltere'de onaylandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Ebru Şallı Deniz Akkaya Armağan Çağlayan
Spor Gervinho Ozan Tufan Enner Valencia Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KDK'nın girişimiyle 'Çöp Taksi' ifadesi 'Sıfır Atık Toplama Aracı' olarak değişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 10:22:49. #1.15#

title