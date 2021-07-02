KBÜ Rektörü Polat, Kazakistan'da temaslarda bulundu
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KBÜ Rektörü Polat, Kazakistan'da temaslarda bulundu

KBÜ Rektörü Polat, Kazakistan'da temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet, Kazakistan'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet, Kazakistan'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Almatı'da Nur-Mubarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi ziyaret edildi.

Burada iki üniversite arasında Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı.

Akademik iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak akademik yayın, sempozyum, konferans, seminerler, ortak proje ve organizasyonlar, diğer bilimsel faaliyetler ile eğitim sürecini geliştirmek için öğretim elemanı, öğrenci değişimi gibi konularda anlaşma sağlandı.

Rektör Polat ve beraberindekiler, daha sonra Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı'yı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkonsolos Akıncı, "Ziyaretinizden memnuniyet duydum. 10 bin uluslararası öğrencisiyle Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Karabük Üniversitesi'nin Kazakistan ile kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek verimli çalışmalar yapmasını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Polat da Türki cumhuriyetlere gerçekleştirdikleri bu yolculukların kendileri için büyük anlam ifade ettiğini belirterek, "Aynı dinin mensubu olduğumuz, aynı dili konuştuğumuz bu topraklarda bize eşlik eden Karabük Üniversiteli öğrencilerimizin olması bizler adına ayrı bir gurur sebebi. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Kardeşlik ve gönül bağımız ebedidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretler kapsamında Rektör Polat'a, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Önalan Çepni de eşlik etti.

KBÜ Rektörü Polat, Kazakistan'da temaslarda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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