KBÜ'de, Covid-19 önlemleri altında BESYO Özel Yetenek Sınavı başladı - KBÜ'de, Covid-19 önlemleri altında BESYO Özel Yetenek Sınavı başladı Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından her yıl düzenlenen Özel Yetenek Sınav'ına 850 kişi başvuru yaptı.

- KBÜ'de, Covid-19 önlemleri altında BESYO Özel Yetenek Sınavı başladı

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından her yıl düzenlenen Özel Yetenek Sınav'ına 850 kişi başvuru yaptı.

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için gerçekleştirdiği Özel Yetenek Sınav'ı başladı. Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve beş gün sürecek olan sınavın ilk gününde aday öğrenciler parkurda kıyasıya mücadele etti. Yedi farklı istasyondan oluşan beceri-koordinasyon parkur testinde yeteneklerini sergileyen öğrencilerden 40'ı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü, 40'ı da Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nü kazanacak.

Bu yıl koronavirüs (Covid-19) nedeniyle önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu parkura randevulu sistemle öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Adaylara ilk olarak sınav öncesinde ateş ölçümü yapılıyor ve sırası gelen aday öğrenci, el ve ayak dezenfektanı uygulandıktan sonra parkura alınıyor. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hazırlanan parkurda başta toplar olmak üzere kullanılan malzemeler ve sabit olan istasyonlar, adayların kullanımının ardından diğer adayın kullanımı öncesinde dezenfekte edilirken, görevli personel ve adayların maske ve dezenfektan ile korunmaları sağlanıyor.

Bitirme zamanının uluslararası testlerde kullanılan elektronik bir kronometre ile ölçülen ve internet üzerinden canlı yayın yapılan parkurda adayların performansları da kameraya kaydediliyor. 80 kişinin girmeye hak kazanacağı BESYO'ya bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından 32'si milli aday, 9'u engelli aday olmak üzere toplam 850 aday başvuru yaptı.

Sınavın şeffaf bir ortamda ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirildiğinin altını çizen Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mert Aydoğmuş, özel yetenek sınavlarına giren tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: İHA