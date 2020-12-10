KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi
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KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi

10.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:19
KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi

Bilecik'te kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi.

Bilecik'te kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) personelince kent gelelindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına video konferans sistemiyle KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi. Eğitimde KBRN tehditlerinin tanınması, gerekli tedbirlerin alınması ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, KBRN tehditleri, tehlikeli madde, şüpheli paket ve postalarla karşılaşma potansiyeli yüksek personele bilgilendirme yapıldı. - BİLECİK

KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi
KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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