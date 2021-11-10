Kazım Kurt Orhangazi Mahallesi sakinleri ile buluştu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Başkan Kurt, 71 Evler, Emek ve Gündoğdu Mahallesinin ardından, son olarak Orhangazi Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Hemşehrilerinin istek ve taleplerini ilk ağızdan dinleyen Başkan Kurt, bu istek ve talepleri ilgili müdürlere iletti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Daha önce 71 Evler, Emek ve Gündoğdu Mahallelerinde hemşehrileriyle buluşan Başkan Kurt'un son adresi Orhangazi Mahallesi oldu. Orhangazi Halk Merkezi'nde hemşehrileriyle buluşan Başkan Kurt'a CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç, meclis üyeleri, birim müdürleri ve Orhangazi Mahallesi Muhtarı İhsan Çağlar eşlik etti. Hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kurt, bu istek ve talepleri ilgili müdürlere iletti.

"BİRLİKTE YÖNETELİM İSTİYORUZ"

Halk buluşmasında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin bütün müdürlerinin ve başkan yardımcılarının buluşmada yer aldığına dikkat çekti. "Biz, ekip olarak mahallemizin sorunlarını dinleyelim; birlikte neleri daha kolay çözebiliriz, konuşalım, sohbet edelim istedik. Hem muhtarımızın hem de sizlerin taleplerini arkadaşlarımız not alacak. Kısa sürede acil olarak çözebileceklerimizi çözelim, uzun vadede çözülecek olanları da programa alarak, önümüzdeki yıla yetiştirelim" diye konuşan Başkan Kurt, pandemi nedeniyle çok uzun süre mahallelerde toplantılar yapamadıklarını söyledi. Pandemi sürecinde 2 yıla yakın evlerimizde kapalı kaldığımızı hatırlatan Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Hala pandemi geçmiş değil. Bu nedenle maske, mesafe ve temizliğimize dikkat ederek birbirimizle sosyal ilişkilerimizi sürdürmeliyiz. Buradaki halk merkezi, Eskişehir'in en büyük halk merkezi ve bu halk merkezinde mahallemizin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Buralarda

açılan kurslardan yararlanın. Çocuklarınızı buralara gönderin, kütüphane hizmetlerinden, kurs ve eğitimlerden yararlansınlar. Burayı birlikte yönetelim istiyoruz. Eğer, katkı verirseniz; birlikte üretirsek, mahallenin sorunlarını da birlikte çözeriz. Katılan herkese teşekkür ediyorum."

ESNAFI ZİYARET ETTİ, SORUNLARINI DİNLEDİ

Başkan Kazım Kurt ve beraberindeki ekip, halk buluşmasının ardından Orhangazi Mahallesi Esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Kurt, esnafın sorunlarını dinledi. Esnafın taleplerini müdürlere yönlendiren Başkan Kurt, taleplerin bir an önce çözüme ulaştırılmasını istedi.

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