Kazım Kurt, 4 Yılın Değerlendirmesini Yaptı

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetleri değerlendirmek ve katılımcıların soru ve eleştirilerini dinlemek için bir basın toplantısı düzenledi.

Bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel'in yanı sıra pek çok muhtar ve CHP üyesi de katıldı.

"Yaşanan büyük değişim 7'den 70'e tüm insanların yüzlerini güldürüyor"

Geçen 4 yıllık süreçte büyük başarılara imza attıklarını ve Odunpazarı'nı sosyal demokrat bir anlayış ile yönettiklerini dile getiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Odunpazarlı hemşehrilerimizle 4 yılda çok büyük işler başardık. Katılımcılığın, demokrasinin, örgütlenmenin ne olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdik. Odunpazarı'nda sosyal demokrasiyi her alanda egemen kıldık. 2018 yılındayız ve 2018 yılında belediyecilik, artık klasik belediyecilik olmaktan çıktı. Bizim amacımız sosyal demokrat, toplumcu, katılımcı bir belediye oluşturmak. Bunun için bütün demokratik kitle örgütleriyle işbirliği içindeyiz. Pek çok çalışmamızı demokratik kitle örgütleri ile birlikte yapıyoruz. Hatta bu demokratik kitle örgütlerinin bu işlerin önüne geçmesi gerektiğini savunuyoruz. 4 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaların hepsinde Odunpazarlı hemşehrilerimizin sesine kulak verdik, çoğu zaman da onların sesi olduk. Bugün gelinen noktada Odunpazarı'nda yaşanan büyük değişim 7'den 70'e tüm insanların yüzlerini güldürüyor, umutlarını arttırıyor. Odunpazarlı hemşehrilerimiz geleceğe daha umutla bakıyor. Biz, Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, şeffaf, katılımcı, halkçı bir anlayışla yönetiyoruz" şeklinde konuştu.

"Özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve yoksullar ile ilgili dikkat çeken çalışmalara imza attık"

4 yıllık süreçte yapılan faaliyetlerde her zaman toplumun dezavantajlı gruplarına öncelik tanıdıklarını belirten Başkan Kurt, "Özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve yoksullar ile ilgili dikkat çeken çalışmalara imza attık.Görme engelli bireyler için bina girişi ve tüm katlara 'hissedilebilir yüzey' yerleştirdik. Binadaki tabelaları onların da okuyabileceği gibi değiştirdik. Belediye de çalışan personelin işitme ya da konuşma engelli bireyler ile daha rahat iletişim kurabilmesi için belediye personeline işaret dili dersleri verdik. Her müdürlükten en az bir personelimiz işaret dili biliyor. Gün Sazak Caddesi'nde 6 bin 985 metrekarelik bir alana Engelsiz Park yaptık. Ayrıca ilçe genelinde yapılan birçok parkta engelli bireyler için yapılmış özel alanlar bulunuyor.Odunpazarı Belediyesi olarak, engelli bireyler ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli bireyler için hayata geçirmeye hazırlandığımız projelerden biri de "Engelsiz Kültür Sanat Merkezi". Seramik Park'ta yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Çocuklar bu atölyelere aileleri veya öğretmeleri ile gelirken; bu atölyelerde dans, halk oyunları, seramik, el sanatları ve spor gibi grup etkinlikleri yapılacak. Kütüphane ve kafeteryası da olacak olan Engelsiz Kültür Sanat Merkezi, engelli bireylere istihdam da sağlayacak. Engelsiz Kültür Sanat Merkezi'nde aynı zamanda engelli ailelerine psikolojik danışmanlık hizmetleri verilecek" ifadelerini kullandı.

"'Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı' sloganını benimsedik"

Kadınlara yönelik özel çalışmalarının bölgede birçok kolaylığı da beraberinde getirdiğini vurgulayan Başkan Kurt, "Kadınlara yönelik yerel ve sosyal politikalar üretmek, projeler geliştirmek, kadınların yanında tüm dezavantajlı grupların belediye hizmetlerinden eşit olarak yararlanmalarını amaçlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz geride bıraktığımız 4 yılda; rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, sosyal yardımlar, eğitim destek programları, kadın sağlığı eğitim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, psiko-sosyal faaliyetler ve sağlık hizmetleri ile Odunpazarlı hemşehrilerimize hizmet veriyor. Odunpazarı Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta aktif olarak yer edinmeleri için Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP), Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Halk Merkezleri'nde çalışmalar yürütüyor. 2018 yılında bu çalışmalarına Odunpazarı Kadın Kooperatifi, 0-6 Yaş Grubu Çocuk Bakıcılığı ve Etkinlikleri Sertifika Programı ile Yaşlı ve Engelli Bakıcılığı Sertifika Programı da eklendi. Göreve geldiğimiz günden beri "Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı" sloganını benimsedik" dedi.

"Hamamyolu Caddesi şehrin yeni cazibe merkezi haline geldi"

En önemli projelerden birinin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi olduğunu vurgulayan Başkan Kurt sözlerine şu şekilde son verdi:

"Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Sebahattin Günday Parkı, uygulanan Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi sonrasında yenilendi. 2017'de Londra'da yapılan dünyanın en önemli mimarlık yarışmasında "Yılın Kentsel Tasarım Projesi" seçilen Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi ile Hamamyolu Caddesi şehrin yeni cazibe merkezi haline geldi. Eskişehir'de yaşayan vatandaşlarımıza ve şehri ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet veren parkta; oturma alanları, kafeteryalar, müze alanı ve havuzların yanı sıra, interaktif çocuk oyun alanları ve trambolin ile farklı yaş gruplarına hitap eden alanlar oluşturuldu. Çeşitli peyzaj ve zemin düzenlemeleriyle çalışma sonrasında Hamamyolu Caddesinin ve Sebahattin Günday Parkı'nın bütünlüğü sağlandı. Ayrıca Hamamyolu Caddesinde yer alan anıt ağaç, özel projelendirme çalışması yapılarak korundu. Her zaman altını çizerek vurguladığımız ve iddiamızı ortaya koyduğumuz diğer önemli bir alanda temizlik çalışmaları. Daha temiz bir Odunpazarı için geniş bir hizmet alanında büyük bir ekiple çalışıyoruz. 15 mahallemizde Eskişehir'in ilk yeraltı çöp konteynerleri ile hizmet veriyoruz. 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'na 14 grup atığın vatandaşlarımızca bırakabileceği Atık Getirme Merkezi yaptık. Bugüne kadar Odunpazarı ilçesi sınırları içerisinde elimizin değmediği yer kalmadı. 4 yılda 494 bin 521 ton çöp toplayan Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 30 bin 518 ton inşaat molozu ve atığı topladı. Az önce de dediğim gibi Odunpazarı ilçesi sınırları içerisinde elimizin değmediği yer kalmadı. Ekiplerimiz geride bıraktığımız 4 yılda; 8 bin 890 cadde, 59 bin 681 sokak, 20 bin 270 boş arsa ve 21 adet de çöp ev temizliği yaptı. Hedefimiz vatandaşlarımıza sağlıklı ve temiz bir yaşam alanı sunmak. Bunun için teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Değerli arkadaşlar; tüm bu çalışmaları yaparken kamu yararını hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Çünkü sunulan hizmetlerin sürekliliği bizim için çok önemli. Kamu kaynaklarını en doğru biçimde kullanmak için planlamalarımızı yapıyoruz. Kurduğumuz araç filomuzda şuanda 170 adet aracımız var. Bu araçların tamamı belediyemize ait ve en önemlisi bu araçlarının tamamının bakım ve onarımını da biz yapıyoruz. Böylelikle belediyemizde bir yandan kiralık araç dönemine son verirken diğer yandan hizmetlerin daha hızlı ve etkin olarak sunulmasına katkı sağlıyoruz. Söz ettiğim bütün bu hizmetleri hayata geçirirken, vatandaşlarımıza nitelikli yaşam alanları kazandırmayı ihmal etmedik. Göreve geldiği tarihinden bu güne kadar geçen süreçte Odunpazarı'nın üst yapı sorununa el atarak adeta devrim yaptık. 15 yılda hizmet gitmeyen tüm mahallelere üst yapı hizmeti götürerek, Odunpazarı'nın kanayan bir yarasını iyileştirdik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Odunpazarı Belediyesine bağlı 52 köyün 36'sında yol çalışmalarını tamamlandı. Kalan 16 köy yolunun ise 2018 sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz.Bu kadar gerçekleştirdiğimiz işten ve projeden bahsedip de tüm bunları hayata geçiren işçilerimize teşekkür etmeden geçmeyeceğim. Emek en yüce değer. Bunu gittiğim her yerde, katıldığım tüm toplantılarda söylüyorum. İşte bu nedenle de Odunpazarı Belediyesi işçi dostu bir belediye olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Toplu iş sözleşmesi, sendikasız işçinin kalmayışı ve bunların yanı sıra memurlarımızla imzaladığımız sosyal denge sözleşmesi, Odunpazarı Belediyesinin işçiye, memura ve iş sağlığına verdiği değerin en önemli göstergesidir. AK Parti Hükümeti, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeronu kaldırdık dedi. Bu kararname ile belediyelerde çalışan işçilerin, çalıştığı anonim şirketi değişti. Daha önce Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan 1250 taşeron işçi, başka anonim şirketlerinin işçisiyken, şimdi Odunpazarı A.Ş.'nin işçisi oldu. Üstelik 150 işçi arkadaşımızı bu düzenleme yüzünden işten çıkarmak zorunda kaldık. Eğer taşeronun çözümü bu ise ben bunu Odunpazarı Belediyesi'nin yönetimine geldiğimde yaptım. Kısacası Odunpazarı Belediyesi'nde taşeron meselesi 4 yıl önce çözüldü."

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Başkan Kurt, aldığı notlar ile dikkat çekti. - ESKİŞEHİR