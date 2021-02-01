Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe çıktı
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Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe çıktı

01.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:05
Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe çıktı

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki Kazdağları, her mevsim farklı güzelliğiyle dikkat çekiyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki Kazdağları, her mevsim farklı güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kar yağışının ardından beyaza bürünen Kazdağları, bölgenin güzelliklerini görmek isteyen yürüyüş ve doğa gruplarını ağırlıyor.

Fauna ve florasıyla Türkiye'nin önemli bölgelerinde olan Kazdağları, yaz-kış doğa tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Son günlerdeki kar yağışının ardında beyaza bürünen Kazdağları, yürüyüş gruplarının ilgi odağı haline geldi.Burhaniye ilçesinde kendilerine 'Keşif Yolcuları' adını veren 5 kişilik grup da Kazdağları'na gezi düzenliyor. Gezilerin yaz-kış devam ettiğini anlatan Rıfat Yeniay, bugünlerde Kazdağları'na kar manzarası seyretmeye gittiklerini söyledi.  Her defasında Kazdağları'nın farklı bölgelerine gittiklerini anlatan emekli asker Rıfat Yeniay, "Uzun bir zamandır hafta sonları gezi yapıyorduk. Şimdi ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hafta içinde gidiyoruz. Burhaniye'nin yanı sıra Edremit ve Ayvalık'tan arkadaşlarımız var. Gezmeyi çok seviyoruz. Son günlerde Kazdağları'na bir hayli kar düştü. Onun için bol bol kar fotoğrafı çekiyoruz. Herkesi Kazdağları gezilerine bekliyoruz. Bu geziler bizi dinlendiriyor" dedi.


Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe çıktı
Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe çıktı
Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe çıktı
Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe çıktı
Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe çıktı
Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe çıktı
Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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