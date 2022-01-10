Kazanırsa Denizli tarihinde bir ilk olacak

DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Denizli'deki esnaf odalarında adaylar kıyasıya yarışırken, alışılmışın dışında gelişmeler de yaşanıyor. Lokantacılar Odası Başkanlığı adaylığını açıklayan ilk kadın olan Yasemin Orhan, eğer kazanırsa Denizli'de bir ilki gerçekleştirerek 'İlk kadın esnaf odası başkanı olma' ünvanını kazanacak.

Odalarda başkanlık yarışı başladı. Heyecanla süren yarışlar arasında ilginç gelişmeler kaydediliyor. Denizli Esnaf Odaları Birliği tarihinde ilk kez bir kadın, esnaf odasına başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 28 yaşındaki Üniversite mezunu olan Yasemin Orhan, Lokantacılar Odası Başkanlığı için çalışmalara başladı. Broşür bastırarak hedeflerini aktaran Orhan, esnafları tek tek ziyaret ederek çalışmalarını anlatıyor. Şu ana kadar mevcut başkanla yarışan Orhan'ın karşısına başka aday çıkmadı. Mevcut Başkan Osman Üçgül de başkan olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

En büyük hedefinin Meslekte birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu kaydeden Lokantacılar Odası Başkan Adayı Yasemin Orhan, bu amaca üyelerle birlikte ulaşacaklarını söyledi. İlk kadın aday olmanın kendisine mutluluk verdiğini de söyleyen Orhan, "Odalara mutlaka kadın eli değmeli" dedi.

Projelerinin oda ve üyelerini kalkındırmaya dayalı olduğunu da anlatan Orhan, "Ana hatlarıyla gelirleriyle üyesine ve kendine yetebilir bir oda yapısı inşa etmeyi hayal ediyoruz. Toptan ürünler ve gıda temini konusunda anlaşmalar sağlayarak, esnafımızın girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Yine odamız bünyesinde yerli ve milli yemek sepeti oluşturma hedefimiz var. Böylelikle hem odamız hem de esnafımıza akar gelir kalemi oluşturacağız. Yine lokantacılar odasının kendine ait düğün ve eğitim salonu kurulacak. Avrupa Birliği Hibe destekli atık dönüşüm tesisimizi de kurarak. Hem ülke hem oda ekonomimize büyük katkılar sağlayacağız. Ayrıca, basit usule tabi bütün üyelerimizin muhasebeleri odamızda ücretsiz olarak tutulacak" dedi.

Yasemin Orhan'ın ilk kadın başkan adayı olarak yarışacağı Lokantacılar Odası Başkanlığı seçimleri ise 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Denizli Esnaf Sarayı 7'inci katta yapılacak. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet