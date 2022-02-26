Putin gittikçe yalnızlaşıyor! Kazakistan'dan asker istedi, geri çevirdiler

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 3. gününde ağır saldırı ve çatışmalarla devam ediyor. Çatışmalar, genel olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaşsa da birçok kentte Ukrayna ordusunun direnişi devam ediyor.

TOKAYEV, PUTİN'İ REDDETTİ

Putin ise Ukrayna'daki direnişi kırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ukrayna'nın tüm sınırlarına yığınak yapan Putin, son olarak Amerikan NBC News televizyonunun haberine göre Kazakistan'dan asker desteği istedi. Bölgedeki ülkelerinde desteğini almak isteyen Rus liderin bu isteği Kazakistan lideri Tokayev tarafından reddedildi.

Açıklamada, Rusya'nın tanıdığı ayrılıkçı bölgeler olan Donetsk ve Luhansk'ın da Kazakistan tarafından tanımayacağı bildirildi.

Tokayev.

RUSYA, KAZAKİSTAN'I SAVAŞA SOKMAK İSTİYOR

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar önceki gün yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın Kazakistan'ın desteğini almak istediğini belirtip şunları söylemişti: "Ukrayna'da yaşayan tüm halkları, Rus halkları da dahil olmak üzere şu anda bu savaştan zarar görüyor. Bu Ukrayna'ya yapılan bir savaş değildir, bu 3. Dünya Savaşı'dır. Rusya, Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılması ve genişlememesi size ve tüm dünyaya bağlı. Yüzyıllardır komşularına işkence ettiler, topraklarını işgal ettiler biz de şimdi onlara karşı koyuyor ve cevap veriyoruz."

KAZAK HALKI, SAVAŞA KARŞI İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Öte yandan Kazakistan'da halk da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine tepkili. Ülkede savaşa son verilmesine ilişkin imza kampanyası başlatıldı. Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin insan hakları ve ifade özgürlüğü alanında faaliyet gösteren sivil kuruluş üyeleri tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde yapılan açıklamada, "Biz Kazakistan halkı, işgale ve bağımsız devletlerin toprak bütünlüğü ihlallerine karşıyız." denildi.